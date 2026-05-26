Cómo entender el lenguaje corporal de perros y gatos para fortalecer el vínculo y evitar el estrés

Quienes conviven con perros o gatos saben que las mascotas “hablan” todo el tiempo, aunque no usen palabras. Sus movimientos, expresiones y posturas forman parte de un lenguaje corporal que resulta clave para comprender cómo se sienten y para fortalecer el vínculo con las personas.

Especialistas en comportamiento animal sostienen que aprender a interpretar estas señales es fundamental para garantizar el bienestar emocional de las mascotas y también para evitar situaciones de estrés, miedo o agresividad. Instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacan que perros y gatos cuentan con un complejo repertorio de señales físicas capaces de transmitir alegría, curiosidad, inseguridad o incomodidad.

Cómo interpretar el comportamiento de los perros

En el caso de los perros, los expertos recomiendan observar el cuerpo de manera integral y no quedarse únicamente con un gesto aislado. Uno de los errores más frecuentes es interpretar el movimiento de la cola sin tener en cuenta el resto de las señales.

Una cola levantada y rígida puede indicar alerta o tensión, mientras que un movimiento relajado y amplio suele asociarse a un estado de alegría o entusiasmo. En cambio, cuando el animal esconde la cola entre las patas traseras, generalmente está manifestando miedo o inseguridad.

Las orejas y la mirada también aportan información importante sobre el estado emocional del perro. Si las orejas están hacia adelante, el animal probablemente se encuentre atento o curioso. Cuando aparecen pegadas hacia atrás, suelen reflejar temor o incomodidad.

Otro gesto que los especialistas consideran una señal de advertencia es el llamado “ojo de ballena”, que ocurre cuando el perro abre mucho los ojos y deja ver la parte blanca alrededor del globo ocular. Ese comportamiento suele indicar un elevado nivel de estrés o malestar.

Desde la etología, disciplina que estudia el comportamiento animal, los expertos insisten en que cada señal debe analizarse dentro del contexto general. También recuerdan que posturas como la conocida “reverencia de juego”, cuando el perro baja la parte delantera del cuerpo y mantiene la cola levantada, representan una invitación clara al juego y a la interacción positiva.

Foto: Commons.

Los mensajes más sutiles de los gatos

A diferencia de los perros, los gatos suelen comunicarse de una forma más discreta y sutil. Por eso, comprender sus señales requiere prestar atención a pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

La cola funciona como un verdadero indicador emocional. Cuando el gato la mantiene levantada y ligeramente curvada, similar a un signo de interrogación, suele expresar confianza y comodidad frente a la presencia de su dueño. En cambio, una cola erizada o muy baja puede ser una respuesta defensiva ante una situación que percibe como amenazante.

La mirada también tiene un papel importante en la comunicación felina. El parpadeo lento es considerado por especialistas como una demostración de confianza y afecto hacia las personas. Por el contrario, las pupilas demasiado dilatadas pueden reflejar excitación, nerviosismo o incluso agresividad inminente.

Según explica el portal especializado PetMD, cuando un gato se frota contra una persona o un objeto está realizando una forma de marcaje afectivo mediante feromonas, reforzando así el vínculo y el sentido de pertenencia.

Los expertos remarcan además que ciertas señales, como las orejas aplastadas hacia los costados, deben interpretarse como una advertencia de incomodidad o estrés. Respetar esos límites ayuda a generar un entorno más seguro y tranquilo para el animal.

Gato descansa relajado con su dueña. Foto: Freepik.

Claves para entender mejor a tu mascota

Para interpretar correctamente el lenguaje corporal de perros y gatos, los especialistas recomiendan observar varios aspectos al mismo tiempo:



Analizar la cola y distinguir si el movimiento es relajado o rígido.

Prestar atención a la mirada y detectar señales de tranquilidad o incomodidad.

Observar la posición de las orejas como indicador de calma, miedo o tensión.

Evaluar la postura general del cuerpo para reconocer si el animal está relajado, dispuesto al juego o en estado de alerta.

Comprender estas señales no solo mejora la convivencia diaria, sino que también fortalece la confianza entre las mascotas y las personas, favoreciendo relaciones más sanas y respetuosas.