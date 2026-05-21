Estrés en perros y gatos: cómo saber si los cambios de comportamiento ocultan un problema emocional

Cambios repentinos en el comportamiento, apatía, menos ganas de jugar o largas horas de sueño pueden hacer pensar que una mascota simplemente está “triste” o más tranquila de lo habitual. Sin embargo, veterinarios especializados en conducta animal advierten que detrás de estas señales podría existir un problema emocional que merece atención.

Aunque la depresión animal todavía genera debate dentro de la medicina veterinaria, cada vez más especialistas coinciden en que perros y gatos pueden atravesar estados emocionales complejos que afectan su bienestar y modifican su conducta cotidiana.

El desafío, explican los expertos, es que los animales no pueden expresar verbalmente lo que sienten. Por eso, la observación de cambios físicos y conductuales se vuelve fundamental para detectar cuándo algo no está bien. Entre los síntomas que suelen llamar la atención aparecen:



Menor interés por juegos o paseos.

Cambios en el apetito.

Alteraciones del sueño.

Aislamiento.

Menor reacción frente a estímulos.

Irritabilidad o conductas inusuales.

La veterinaria especializada en comportamiento Lore Haug explicó a la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios que, aunque todavía no puede afirmarse que la depresión animal sea idéntica a la humana, sí existen cuadros emocionales compatibles con estados depresivos.

Perro esperando a su dueño Foto: Canva

De todos modos, los especialistas remarcan que estos síntomas no deben interpretarse automáticamente como un problema psicológico. El cansancio, la apatía o la pérdida de apetito también pueden aparecer por enfermedades físicas, dolor o trastornos neurológicos. Por ese motivo, antes de llegar a una conclusión, los veterinarios recomiendan realizar una evaluación clínica completa para descartar causas orgánicas.

Mudanzas, separaciones, fallecimientos, la llegada de un bebé o de otra mascota y modificaciones importantes en la dinámica familiar son algunos de los factores que más suelen impactar en perros y gatos. Incluso cambios pequeños —como alterar horarios, mover muebles o modificar rutinas diarias— pueden generar estrés en animales más sensibles.

La especialista Erin Askeland explica que la capacidad de adaptación varía según cada mascota. Algunos animales logran recuperarse rápidamente de situaciones estresantes, mientras que otros muestran una mayor dificultad para volver a su equilibrio habitual.

Perro y gato descansando. Foto: Freepik/IA.

Los expertos destacan que el entorno cumple un rol clave en la salud emocional animal. La falta de estímulos, el aburrimiento o las rutinas poco enriquecedoras pueden aumentar el estrés y favorecer conductas problemáticas. Por eso recomiendan mantener rutinas estables, incorporar juegos y actividad física, ofrecer estímulos mentales, favorecer la interacción social y evitar cambios bruscos innecesarios.

Los especialistas aconsejan buscar ayuda veterinaria cuando los cambios de comportamiento persisten durante varios días, empeoran con el tiempo o alteran significativamente la vida cotidiana del animal.

La recomendación principal es no minimizar las señales. Detrás de una mascota que deja de jugar, se aísla o cambia drásticamente sus hábitos puede existir un problema físico o emocional que requiere atención temprana.

Con base en El Tiempo/GDA