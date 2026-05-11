¿Cómo saber si mi perro me quiere? Las principales señales de afecto y confianza según expertos

Los perros no necesitan palabras para demostrar afecto. A diferencia de los humanos, construyen sus vínculos a través de gestos, posturas y pequeñas conductas cotidianas que reflejan confianza y apego. Muchas de esas señales pasan desapercibidas, aunque forman parte de la manera en que los animales se relacionan con quienes consideran parte de su entorno seguro.

Para un perro, el cariño no se expresa diciendo “te quiero”, sino buscando cercanía, atención y contacto. La comunicación ocurre principalmente a través del cuerpo: una mirada sostenida, apoyarse sobre una persona o seguirla por la casa pueden tener mucho más significado de lo que parece.

Una de las conductas más fáciles de reconocer es el movimiento de la cola. Cuando un perro recibe a alguien moviéndola de forma relajada y entusiasta, suele estar manifestando bienestar y emoción por ese encuentro.

Hombre tomándose una selfie con su mascota. Foto: Freepik.

También existe una fuerte carga emocional en la mirada. Los especialistas en comportamiento animal explican que los perros utilizan el contacto visual para reforzar el vínculo con las personas en quienes confían. Una expresión relajada, sin tensión corporal, suele ser una señal de tranquilidad y conexión.

Otras conductas frecuentes incluyen: acostarse cerca de su cuidador, apoyarse físicamente sobre la persona, seguirla de habitación en habitación, buscar juego o interacción constante, lamer manos o rostro y dormir cerca, incluso sin contacto directo. Todas estas acciones reflejan comodidad y sensación de seguridad dentro del vínculo.

Los perros interpretan el mundo social de manera muy distinta a los humanos. El tono de voz, las rutinas y el contacto físico tienen un peso enorme en la relación cotidiana. Con el tiempo, aprenden a distinguir emociones humanas a través de cambios en la voz, la postura y las expresiones faciales. Por eso, muchas veces responden de manera diferente según si perciben calma, enojo, alegría o estrés.

Perro lame a su dueña. Foto: Freepik.

Cómo fortalecer el vínculo con un perro

Especialistas en comportamiento animal coinciden en que la relación con la mascota se construye principalmente a través de experiencias compartidas. Más allá de premios o juguetes, los perros valoran la previsibilidad, la atención y el tiempo de calidad. Algunas actividades que ayudan a reforzar el vínculo incluyen:



Mantener rutinas estables.

Jugar diariamente.

Salir a pasear y explorar.

Respetar los tiempos de descanso del animal.

Utilizar refuerzo positivo en lugar de castigos.

También resulta importante observar el lenguaje corporal del perro y entender cuándo busca interacción y cuándo necesita espacio. Lejos de las demostraciones humanas tradicionales, el afecto canino suele expresarse de forma silenciosa: quedarse cerca, observar atentamente o simplemente relajarse junto a alguien puede ser, para un perro, una de las mayores señales de confianza.

Con base en El Tiempo/GDA