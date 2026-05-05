Señales de que un gato está en sus últimos días: cómo reconocer cambios y acompañarlo mejor

El bienestar de los gatos domésticos está fuertemente ligado al ambiente en el que viven y a los cuidados que reciben a diario. Aunque suelen destacarse por su independencia y capacidad de adaptación, también atraviesan procesos de deterioro que, hacia el final de la vida, pueden hacerse visibles.

Especialistas en veterinaria coinciden en que reconocer estas señales a tiempo permite acompañarlos mejor, priorizando su confort y reduciendo posibles molestias. Si bien cada animal es distinto, hay ciertos patrones que se repiten y que pueden servir como guía.

Cambios físicos y de comportamiento que alertan

Uno de los primeros indicios suele aparecer en la conducta. Gatos que eran sociables pueden volverse más retraídos, mostrarse temerosos o incluso irritables. Este cambio muchas veces está vinculado a dolor o incomodidad física.

También puede disminuir el acicalamiento, una conducta clave en los felinos. Cuando un gato deja de higienizarse con la frecuencia habitual, puede ser señal de debilidad, falta de energía o problemas asociados a enfermedades crónicas.

A esto se suman alteraciones en los signos vitales. Variaciones en la respiración, el ritmo cardíaco o la temperatura corporal pueden indicar un cuadro delicado. Por ejemplo, una respiración superficial o irregular puede reflejar un funcionamiento comprometido del organismo. En la misma línea, una baja de la temperatura corporal —por debajo de los 37 °C, cuando lo habitual ronda los 38 °C— puede estar asociada a infecciones o fallas orgánicas.

Foto: Commons.

La pérdida de apetito es otro síntoma frecuente en esta etapa. Puede responder a distintas causas, desde dolor hasta enfermedades avanzadas. En paralelo, suele observarse un adelgazamiento marcado, que puede estar vinculado a patologías como insuficiencia renal, cáncer o trastornos metabólicos.

En el plano del vínculo, algunos gatos buscan más contacto con sus dueños, mientras que otros prefieren aislarse en lugares tranquilos, oscuros o apartados. Esta conducta suele ser una forma de resguardarse cuando sienten malestar.

Otro signo a tener en cuenta es el mal aliento persistente. Un olor fuerte en la boca puede estar relacionado con infecciones, problemas renales o alteraciones metabólicas, especialmente en animales de mayor edad.

Gato con sobrepeso. Foto: Freepik.

El entorno: un factor clave para el bienestar

Más allá de los síntomas, los especialistas subrayan que el entorno juega un papel fundamental en esta etapa. Un espacio cálido, silencioso y sin estímulos que generen estrés puede ayudar a que el animal esté más cómodo.

Ante cualquier cambio llamativo en el comportamiento o en su estado físico, la recomendación es consultar con un veterinario. Evaluar la situación a tiempo permite definir qué cuidados brindar y cómo acompañar de la mejor manera posible en un momento especialmente sensible.

En base a El Tiempo/GDA