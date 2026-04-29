¿Felicidad o estrés? Por qué los gatos amasan con las patas y cuál es el origen de este comportamiento felino

El gesto de amasar con las patas es uno de los comportamientos más comunes en gatos domésticos y suele interpretarse como una señal de bienestar. Sin embargo, su origen está vinculado a etapas tempranas de su desarrollo y a mecanismos de regulación emocional que pueden mantenerse a lo largo de toda su vida.

Este movimiento —que consiste en presionar una superficie con las patas delanteras de forma alternada y repetitiva— puede observarse sobre mantas, camas, sofás o incluso sobre las personas con las que conviven. En muchos casos, además, aparece acompañado de ronroneo, lo que refuerza su asociación con estados de calma.

Durante sus primeras semanas de vida, los cachorros realizan este gesto al estimular la zona materna durante la lactancia. Este movimiento favorece la salida de leche y forma parte de un circuito de alimentación y confort.

Aunque con el crecimiento esta función deja de ser necesaria, el comportamiento no desaparece. En la adultez, el amasado se conserva como una respuesta asociada al bienestar, funcionando como una especie de recuerdo corporal de esa etapa temprana.

Mujer besa a su mascota. Foto: Freepik.

Regulación emocional y vínculo con el entorno

En gatos adultos, el amasado también cumple un rol en la regulación del estado interno. Puede aparecer en momentos de relajación, pero también como una forma de autoconsuelo frente a ciertas situaciones.

Por ejemplo, algunos gatos amasan después de haber pasado varias horas solos, tras cambios en su entorno o luego de estímulos que les generan estrés, como ruidos intensos. En estos casos, el comportamiento actúa como una rutina que ayuda a estabilizar su estado emocional.

Además, cuando el gato realiza este gesto sobre una persona, suele interpretarse como una señal de confianza y vínculo. Es una forma de interacción que indica que el animal se siente seguro en ese contexto.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

Los especialistas identifican algunas situaciones habituales en las que este comportamiento tiende a manifestarse:



Al despertar o en momentos de descanso: suele aparecer en contextos de calma, especialmente en superficies blandas.

Después de períodos de ausencia: el gato puede buscar contacto con sus cuidadores a través de este gesto.

Tras estímulos estresantes: funciona como una conducta repetitiva que contribuye a recuperar la tranquilidad.

El amasado no solo es un gesto asociado al bienestar, sino también una herramienta natural que tienen los gatos para gestionar sus emociones y reforzar su vínculo con el entorno.

Con base en El Tiempo/GDA