Ni premios ni órdenes: el sencillo hábito diario que transforma la relación con tu perro en un mes

Jugar unos minutos más al día con tu perro puede tener un efecto directo en el vínculo emocional con mascotas. Así lo concluye un reciente estudio de la Universidad de Linköping (Suecia), publicado en la revista Royal Society Open Science. Los resultados indican que el juego con perros fortalece la relación, algo que no ocurre con el entrenamiento canino tradicional.

Según los investigadores, el papel del juego en perros ha sido poco explorado, especialmente en animales adultos que mantienen conductas lúdicas a lo largo de su vida. La científica Lina Roth explica que esto es particularmente relevante en casos de perros adoptados, donde no existió una socialización temprana con sus dueños.

“El juego puede ser una herramienta clave para construir una relación humano-perro sólida, incluso en etapas adultas”, señala Roth.

El juego fortalece el vínculo emocional

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Para analizar esta relación, los investigadores evaluaron a distintos dueños mediante un cuestionario sobre su relación con sus mascotas. Luego, dividieron a los participantes en tres grupos: uno que aumentó el tiempo de juego diario, otro que incrementó el entrenamiento con recompensas, y un grupo de control.

Tras cuatro semanas, los resultados fueron claros: solo el grupo que practicó más juego interactivo con perros mostró una mejora significativa en el vínculo emocional. En cambio, quienes realizaron más entrenamiento no evidenciaron cambios relevantes.

Esto se explica porque el juego es una actividad emocionalmente compartida, mientras que el entrenamiento suele ser más estructurado y orientado a objetivos.

Por qué el juego es clave en la relación con tu perro

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El estudio destaca que el juego interactivo implica atención mutua, conexión emocional y participación activa, factores esenciales para fortalecer la relación. A diferencia de otras actividades, promueve un intercambio social más profundo entre humano y animal.

Además, los dueños del grupo de juego percibieron que sus perros mostraban una actitud más positiva y mayor iniciativa para interactuar. Investigaciones previas también han demostrado que los perros mejoran su bienestar animal cuando comparten tiempo de calidad con sus cuidadores.

Consejos para mejorar el vínculo con tu mascota

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Según Roth, lo más importante es encontrar actividades que resulten placenteras para ambos. No se trata solo de lanzar una pelota, sino de fomentar un juego activo e interactivo.

Algunas opciones recomendadas incluyen:



Juegos de tirar de la cuerda

Persecuciones suaves

Escondite

Juegos de contacto y complicidad

No es necesario dedicar largas sesiones: unos pocos minutos de juego diario con tu perro pueden marcar una gran diferencia en la relación emocional. En definitiva, incorporar el juego como parte de la rutina es una estrategia sencilla pero poderosa para mejorar la conexión con tu mascota, especialmente en casos de adopción o cambios de entorno.