¿Tu perro se vuelve loco cuando llegás? Por qué su alegría extrema podría ser una señal de ansiedad

Veterinarios y especialistas en conducta animal advierten que los perros que reaccionan con saltos descontrolados, ladridos intensos o una agitación extrema al reencontrarse con sus dueños no siempre están expresando alegría de manera saludable. En algunos casos, ese comportamiento puede estar vinculado con ansiedad por separación y altos niveles de estrés acumulado durante las horas de soledad.

Según expertos en bienestar animal, las reacciones exageradas al momento del reencuentro suelen reflejar dificultades para tolerar la ausencia de la persona de referencia. El problema no se limita al plano emocional: también puede afectar la salud física del animal, especialmente en perros mayores.

Los especialistas explican que los episodios de excitación intensa generan aumentos bruscos de la frecuencia cardíaca y liberación de hormonas asociadas al estrés, como el cortisol y la adrenalina. Aunque en perros jóvenes esto puede pasar inadvertido, en mascotas de edad avanzada el impacto sobre el sistema cardiovascular puede ser más significativo.

Chihuahua. Foto: Rawpixel.

No todos los festejos al abrir la puerta son motivo de preocupación. Un perro emocionalmente estable suele acercarse de manera tranquila, busca contacto físico y mueve la cola sin perder el control corporal. En cambio, existen ciertas conductas que pueden funcionar como señales de alerta:



Saltos constantes sobre las personas.

Ladridos persistentes o muy intensos.

Jadeo excesivo sin actividad física previa.

Incapacidad para quedarse quieto.

Micción involuntaria durante el saludo.

Los especialistas sostienen que este tipo de respuestas pueden indicar que el animal vive las separaciones con altos niveles de ansiedad y no logra gestionar adecuadamente la espera.

Perro esperando a su dueño Foto: Canva

Qué hacer para reducir la ansiedad del perro

La recomendación principal no pasa por castigos ni retos, sino por modificar la dinámica cotidiana alrededor de las despedidas y los reencuentros. Los expertos señalan que muchos dueños, sin darse cuenta, refuerzan la ansiedad cuando convierten la salida o la llegada en un momento cargado de emoción.

Para ayudar al perro a relajarse, sugieren incorporar hábitos más neutrales y previsibles: evitar despedidas largas o dramáticas antes de salir, entrar a casa sin realizar saludos excesivamente efusivos, esperar a que el perro se calme antes de darle atención y mantener rutinas estables para que la mascota pueda anticipar horarios y situaciones.

Con el tiempo, estas pautas ayudan a que el animal comprenda que quedarse solo forma parte de una rutina normal y no representa una situación amenazante. Según los veterinarios, la constancia es clave para disminuir el estrés y favorecer un estado emocional más equilibrado.

Más allá de la conducta visible, los especialistas recuerdan que el bienestar emocional también forma parte de la salud integral de las mascotas. Un perro menos ansioso no solo convive mejor con su entorno, sino que también reduce el desgaste físico asociado al estrés prolongado.

Con base en El Tiempo/GDA