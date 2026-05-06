Alimentos de humanos que pueden dañar a los gatos, ¿cuáles son los riesgos, síntomas y pautas de alimentación?

Compartir comida con las mascotas es una costumbre bastante extendida, pero no siempre es inofensiva. De hecho, expertos en nutrición animal advierten que varios productos de consumo humano pueden generar problemas de salud en los felinos, desde trastornos digestivos hasta cuadros más severos.

Entre los más riesgosos aparecen el ajo y la cebolla. Estos ingredientes, incluso en versiones procesadas como polvo o concentrados, pueden afectar los glóbulos rojos y derivar en anemia. Los signos de alerta incluyen decaimiento, debilidad, encías pálidas y orina oscura, situaciones que requieren consulta veterinaria inmediata.

El chocolate y las bebidas con cafeína también representan un peligro. Contienen compuestos que pueden provocar vómitos, diarrea, temblores, aumento de la frecuencia cardíaca y convulsiones. En este caso, los productos con mayor concentración de cacao son los más riesgosos.

A su vez, el consumo de carne, huevos o huesos crudos puede exponer a los gatos a bacterias como salmonela o E. coli. Además del impacto en la salud del animal, existe riesgo de transmisión a las personas, sin contar posibles lesiones internas u obstrucciones.

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Lista de productos que conviene mantener lejos

Además de los mencionados, hay otros alimentos y sustancias que deberían mantenerse fuera del alcance de los gatos:



Alcohol, que puede generar desorientación, problemas respiratorios e incluso la muerte.

Masa cruda, que puede expandirse en el estómago o producir alcohol durante la fermentación.

Leche, ya que muchos gatos adultos no toleran la lactosa.

Uvas y pasas.

Comida para perros.

Algunas hortalizas y plantas.

Frutos secos.

Cítricos.

Embutidos.

Ante cualquier sospecha de ingestión, lo más recomendable es consultar de inmediato con un veterinario para evitar complicaciones.

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Cómo organizar la alimentación según la edad

Más allá de qué comen, también importa cómo y cuándo lo hacen. Según explicó el veterinario Carlos Cifuentes, del Pet Food Institute, los gatos tienen un patrón natural de alimentación basado en pequeñas ingestas a lo largo del día.

En los gatitos, que están en pleno crecimiento, se recomienda ofrecer al menos tres comidas diarias debido a su metabolismo más acelerado. En cambio, los gatos adultos sin problemas de peso pueden tener alimento disponible durante el día.

Para aquellos con tendencia al sobrepeso, lo mejor es fraccionar la ración en dos o tres momentos controlados. Y en el caso de gatos mayores o con enfermedades, la alimentación debe ajustarse de forma más específica, siempre con seguimiento profesional.

En definitiva, no hay una única regla que sirva para todos. La clave está en adaptar la dieta a cada animal y evitar alimentos que, aunque comunes en la mesa familiar, pueden convertirse en un riesgo silencioso para su salud.

En base a El Tiempo/GDA