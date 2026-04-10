¿Por qué los gatos eligen a su humano favorito? El vínculo no depende solo de la comida
Lejos del mito de la independencia absoluta, los gatos construyen lazos afectivos basados en seguridad y confianza. Especialistas explican por qué no siempre prefieren a quien los alimenta.
Aunque durante años se instaló la idea de que los gatos son animales distantes y poco apegados, la evidencia en comportamiento animal muestra otra realidad: pueden desarrollar vínculos fuertes y elegir a una persona de referencia dentro del hogar. Y esa elección no pasa únicamente por quién les da de comer.
Diversos especialistas coinciden en que los felinos establecen preferencias en función de la calidad de las interacciones y la sensación de seguridad que les genera una persona. Es decir, más que el alimento, pesa el vínculo emocional que logran construir en el día a día.
El rol del “apego seguro”
El concepto clave para entender este comportamiento es el de “apego seguro”, una forma de relación también estudiada en humanos. En el caso de los gatos, implica que identifican a ciertas personas como figuras que les brindan estabilidad, calma y protección.
Según explican expertos en comportamiento animal, los gatos no ven a los humanos solo como proveedores de recursos, sino como parte de su entorno emocional. Por eso, tienden a acercarse más a quienes respetan sus tiempos, evitan invadir su espacio y generan experiencias positivas de manera sostenida.
En ese marco, el “humano favorito” suele ser quien logra mayor nivel de confianza con el animal. Gestos como el ronroneo, frotarse contra las piernas o buscar cercanía son señales claras de ese vínculo.
Factores que influyen en el vínculo
No todos los gatos se relacionan de la misma manera. Su forma de vincularse está atravesada por distintos factores que inciden desde etapas muy tempranas de su vida.
Uno de los más importantes es la socialización inicial, especialmente entre la segunda y la séptima semana, período en el que aprenden a interactuar con humanos. También influye la genética, ya que algunos ejemplares son naturalmente más sociables o curiosos.
A esto se suman las experiencias previas: situaciones negativas pueden generar conductas más reservadas o desconfiadas, mientras que un entorno positivo favorece la apertura al contacto.
La adopción y las primeras impresiones
Los especialistas advierten que la idea de que “el gato te elige” puede jugar en contra en procesos de adopción. En refugios o espacios desconocidos, muchos animales no se acercan de inmediato por miedo o inseguridad, lo que puede llevar a descartarlos injustamente.
Sin embargo, con tiempo y un entorno adecuado, esos mismos gatos pueden desarrollar vínculos sólidos y estables.
Cómo fortalecer la relación
Para construir una relación de confianza, se recomienda respetar el ritmo del animal. Permitir que sea el gato quien inicie el contacto, evitar forzarlo a interactuar y ofrecer un ambiente tranquilo son claves.
También resulta importante generar experiencias positivas, ya sea a través del juego o las caricias, siempre atendiendo a sus señales. En definitiva, el vínculo no se impone: se construye.
En base a El Tiempo/GDA
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