Mucho más que compañía: por qué tener un gato en casa puede ser la clave para un sistema nervioso relajado

La convivencia con gatos ha sido analizada en distintos estudios que identificaron efectos positivos sobre el bienestar físico y el bienestar emocional de las personas. Además de convertirse en compañeros dentro del hogar, estas mascotas poseen características particulares que influyen en la relación con los humanos y en la manera en que se adaptan a la vida doméstica.

Los gatos suelen describirse como animales independientes, aunque capaces de desarrollar fuertes vínculos de lealtad y afecto con sus cuidadores. Esta combinación de autonomía y compañía hace que su cuidado pueda adaptarse fácilmente a personas con menos tiempo disponible, ya que generalmente requieren menos atención diaria que otras mascotas como los perros.

Beneficios de convivir con gatos

. Foto: Darwin Borrelli.

1. Ayudan a reducir el estrés

El contacto físico con los gatos mediante caricias puede favorecer la relajación y ayudar a regular la respiración.

También se destaca el efecto del ronroneo, asociado a vibraciones de entre 20 y 140 hercios, que fue analizado en investigaciones citadas por Scientific American en relación con la disminución de la ansiedad y el estrés.

2. Beneficios para la salud cardiovascular

Diversas investigaciones mencionadas por Cantabria Labs Stangest indican que convivir con gatos podría relacionarse con un menor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares.

Uno de los estudios citados, realizado en 2009 con más de 4.000 participantes, detectó diferencias en la incidencia de infarto de miocardio entre personas que convivían con gatos y aquellas que no tenían mascotas en el hogar.

Foto: Pexels.

3. Apoyo emocional y bienestar psicológico

La misma fuente señala que una encuesta realizada en 2011 a 600 personas, con y sin trastornos emocionales, reveló que el 87% consideraba que su gato tenía un impacto positivo en su vida cotidiana.

Además, el 75% afirmó que la presencia de su mascota ayudaba a afrontar mejor la rutina diaria, reforzando el papel de los gatos como fuente de apoyo emocional y compañía.

4. Mejora del sueño y el descanso

La presencia de gatos dentro del entorno doméstico también puede influir en la sensación de seguridad durante el descanso.

La interacción con estas mascotas se asocia con una mayor facilidad para conciliar el sueño y con la percepción de un descanso más estable y tranquilo.

5. Fortalecimiento de la autoestima y del vínculo afectivo

El comportamiento afectuoso de los gatos, expresado a través del contacto físico cercano y otras conductas de apego, también influye en la relación con sus cuidadores.

Este vínculo puede reforzar la autoestima, la sensación de utilidad y el rol de cuidado dentro del hogar, fortaleciendo la conexión emocional entre personas y mascotas.

En conjunto, distintos estudios y encuestas muestran que convivir con gatos puede tener efectos positivos sobre la salud mental, la salud física, el descanso y el bienestar emocional, gracias a los vínculos que se desarrollan entre humanos y animales dentro del entorno doméstico.