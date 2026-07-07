Veterinaria preventiva: los avances que buscan prolongar la vida de perros y gatos antes de que aparezcan enfermedades

La medicina veterinaria está dando un giro hacia un modelo cada vez más enfocado en la prevención. El objetivo es identificar factores de riesgo antes de que aparezcan los primeros síntomas para mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor longevidad en perros y gatos.

Esa fue una de las principales conclusiones de una cumbre internacional que reunió a profesionales veterinarios de más de 100 países para analizar los avances científicos más recientes en salud animal y su aplicación en la práctica clínica. Bajo el lema de promover una atención proactiva en lugar de reactiva, el encuentro puso el foco en las estrategias destinadas a detectar de forma temprana posibles problemas de salud e incorporar la prevención como parte del cuidado habitual de las mascotas.

Herramientas para adelantarse a la enfermedad

Entre los temas destacados figuró un estudio publicado en la revista científica GeroScience, que presenta un algoritmo basado en marcadores clínicos de uso frecuente para estimar la edad biológica de los perros. De acuerdo con la investigación, esta herramienta podría ayudar a anticipar la evolución de la salud del animal incluso cuando algunos parámetros tradicionales todavía se mantienen dentro de valores considerados normales.

Durante el encuentro también se analizaron otros avances vinculados al mantenimiento de un peso saludable, el papel de la nutrición en la prevención de enfermedades, el uso de tecnologías conectadas para el seguimiento de las mascotas y la incorporación de nuevos biomarcadores que permitan detectar alteraciones de manera más precoz.

Gato anaranjado. Foto: Magnific.

La importancia de los controles de rutina

Los especialistas coincidieron en que las consultas habituales, como las vacunaciones y los chequeos de bienestar, representan una oportunidad para reforzar el enfoque preventivo. También destacaron la necesidad de fortalecer la comunicación entre los veterinarios y los tutores de las mascotas sobre los hábitos que favorecen una mejor salud a lo largo de toda la vida del animal.

Además de las herramientas científicas y tecnológicas, los expertos remarcaron que el vínculo entre el profesional, la mascota y su tutor también forma parte de una buena atención veterinaria. En ese sentido, la empatía y el trato respetuoso aparecen como aspectos que vale la pena considerar al momento de elegir un veterinario.

Foto: Commons.

Desde la organización de la cumbre señalaron que el propósito del encuentro fue acercar la evidencia científica a la práctica diaria de los profesionales para que puedan incorporar estrategias preventivas de forma concreta y accesible.

El cambio de paradigma apunta a dejar atrás un modelo centrado exclusivamente en tratar enfermedades una vez que se manifiestan y avanzar hacia un cuidado personalizado, basado en la identificación temprana de riesgos, con el propósito de contribuir a una vida más larga y saludable para perros y gatos.

En base a El Tiempo/GDA