¿Los gatos blanco y negro se estresan más? Qué dice un veterinario y qué encontró la ciencia sobre su conducta

El color del pelaje de los gatos suele estar rodeado de creencias y mitos. Sin embargo, algunos especialistas en comportamiento animal plantean que determinados patrones de color podrían estar asociados a ciertas tendencias conductuales, aunque aclaran que el entorno y la crianza siguen siendo factores determinantes.

El veterinario español Carlos Gutiérrez, con un máster en Etología Clínica y Bienestar Animal, afirmó que los gatos blanco y negro, conocidos popularmente como "gatos vaca", suelen estresarse con mayor facilidad que otros felinos.

En un video difundido en sus redes sociales, el especialista explicó que estas características podrían estar vinculadas a aspectos genéticos relacionados con el comportamiento.

Más sensibles a los cambios del entorno

Según Gutiérrez, los gatos blanco y negro tienden a ser más sensibles a las modificaciones de su ambiente, lo que podría hacerlos más propensos a experimentar estrés. También señaló que, en términos generales, suelen mostrarse más reservados, atentos a lo que ocurre en el hogar y con una mayor necesidad de controlar su entorno.

No obstante, el veterinario remarcó que no se trata de una regla absoluta. "Cada caso es distinto y el comportamiento del gato está siempre relacionado con su entorno y la relación con su tutor", explicó, antes de señalar que, de forma general, estos felinos "se pueden agobiar con bastante facilidad".

Qué encontró un estudio científico

Para respaldar sus comentarios, el especialista hizo referencia a una investigación de la Universidad de California en Davis, publicada en la revista científica Anthrozoös, que analizó las respuestas de 1.274 cuidadores de gatos con el objetivo de identificar posibles vínculos entre el color del pelaje y determinados comportamientos.

El estudio encontró que los gatos carey, calicó o tricolores fueron descritos con mayor frecuencia como animales que reaccionaban con más intensidad durante la interacción con las personas, especialmente al ser acariciados o manipulados.

En tanto, los ejemplares con pelaje blanco y negro, así como los gris y blanco, obtuvieron puntuaciones más altas en algunas respuestas consideradas negativas durante el manejo cotidiano.

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El color no determina la personalidad

Pese a estos hallazgos, los especialistas advierten que el color del pelaje, por sí solo, no define el carácter de un gato. La genética puede influir en algunos aspectos, pero el ambiente en el que vive, las experiencias tempranas y el vínculo con sus cuidadores tienen un papel fundamental en su comportamiento.

Del mismo modo, las creencias populares que atribuyen determinadas características a los gatos por el color de su pelaje —como ocurre históricamente con los gatos negros— carecen de respaldo científico y responden principalmente a tradiciones culturales más que a evidencias sobre su personalidad.

En base a El Tiempo/GDA