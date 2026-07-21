Casi todos son atigrados: la explicación de un especialista sobre el comportamiento de los gatos naranjas

Los gatos naranjas despiertan una simpatía especial entre quienes conviven con ellos. Desde hace años, existe la creencia de que estos felinos poseen un carácter más sociable, cariñoso y cercano a las personas. Aunque esta percepción forma parte del imaginario popular, la ciencia ofrece una explicación relacionada con la genética felina.

Según explica el veterinario Carlos Gutiérrez, la mayoría de los gatos de color naranja pertenece al grupo de los gatos atigrados, un patrón de pelaje que, de acuerdo con distintas observaciones, suele asociarse con determinados rasgos de comportamiento. “Casi todos los gatos naranjas son en realidad atigrados y eso los hace ser muy familiares”, señala el especialista.

Foto: Wikimedia.

No obstante, Gutiérrez aclara que el color del pelaje no determina por sí solo la personalidad del gato. “No se debe juzgar a un gato únicamente por su aspecto”, afirma. El veterinario explica que el temperamento felino está influido por múltiples factores, entre ellos la genética, la socialización durante las primeras etapas de vida y el entorno en el que crece el animal. Por eso, las características atribuidas a determinados colores o patrones de pelaje deben interpretarse como tendencias generales y no como una regla aplicable a todos los ejemplares.

¿Cuáles son las características de los gatos atigrados?

Foto:Pxhere.

Los gatos atigrados se distinguen por presentar un característico patrón de pelaje con marcas oscuras distribuidas por distintas partes del cuerpo. Aunque muchas personas los identifican por sus rayas, este diseño también puede manifestarse mediante manchas o figuras circulares, algo frecuente en razas como el gato bengalí o el gato abisinio.

Un aspecto poco conocido es que muchos gatos naranjas presentan este patrón de forma poco visible. Carlos Gutiérrez explica que, aunque el pelaje parezca completamente uniforme, la mayoría conserva las marcas típicas del atigrado, especialmente en zonas como la cara, las patas y la cola. Lo mismo ocurre con algunos gatos color crema o gatos grises, cuyas franjas suelen ser más sutiles, pero responden a la misma base genética.

En cuanto al comportamiento de los gatos atigrados, el veterinario destaca que suelen ser animales amistosos, afectuosos y muy orientados a la convivencia con las personas. Es frecuente que busquen el contacto físico con sus cuidadores y disfruten de la vida familiar. Además, muchos presentan en la frente la característica marca con forma de letra M, un rasgo que ha dado lugar a numerosas creencias populares. Sin embargo, el especialista aclara que esta señal es simplemente el resultado de la genética felina, que determina la distribución del pigmento del pelaje, y no tiene ningún significado especial ni místico para el animal.