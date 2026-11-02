Calendario de pagos de BPS en noviembre 2026 para jubilaciones, subsidios y asignaciones familiares

El Banco de Previsión Social (BPS) definió el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones para activos. El cronograma comprende jubilaciones, pensiones, subsidios y asignaciones familiares correspondientes al mes de octubre.

Los pagos de jubilaciones y pensiones comenzarán el miércoles 4 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, los beneficiarios podrán cobrar en el Edificio Sede del BPS, en Montevideo, y en los locales habilitados de las redes de cobranza de todo el país.

Quienes tengan sus prestaciones asociadas a una cuenta bancaria o a un instrumento de dinero electrónico, como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue, tendrán el dinero acreditado el mismo 4 de noviembre.

Además, para conocer el día y el lugar de cobro que le corresponde a cada beneficiario, el organismo cuenta con una herramienta de consulta en línea , a la que se puede acceder con la cédula de identidad.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

¿Cuándo cobro la jubilación en noviembre de 2026?

En el caso de cobro de jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el miércoles 4 de noviembre y el jueves 19 de noviembre de 2026, dependiendo del turno asignado por su número de cédula.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el miércoles 4 de noviembre de 2026.

A su vez, aquellos usuarios que reciban los pagos a través de Abitab, Redpagos, Anda y supermercados El Dorado, podrán cobrar desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

Fechas de pago de pasividades del BPS para el interior en noviembre

En el interior del país, las giras de pago del BPS se desarrollarán entre el jueves 5 y el martes 10 de noviembre de 2026. Los beneficiarios deberán consultar el turno que les corresponde en la agencia elegida o mediante los servicios en línea del organismo.

Quienes perciban su jubilación o pensión mediante una cuenta bancaria o una institución emisora de dinero electrónico tendrán el importe acreditado el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En tanto, los pagos realizados en locales de cobranza del interior, incluidos Abitab, Redpagos, Anda y supermercados El Dorado, estarán disponibles entre el jueves 5 y el jueves 19 de noviembre de 2026.

Fechas de cobros de subsidios y asignaciones familiares en noviembre de 2026

El calendario de noviembre también incluye las prestaciones para trabajadores activos. En Montevideo, las fechas de cobro de subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad, así como de asignaciones familiares, dependen de la modalidad de pago.

Quienes deban cobrar en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo entre el miércoles 4 y el jueves 19 de noviembre de 2026.

Para los beneficiarios que utilizan empresas contratistas y redes de cobranza, como Abitab, Redpagos y Anda, el período de pago en Montevideo irá desde el jueves 5 hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

En cambio, las prestaciones que se acreditan mediante bancos, la Tarjeta de Asignaciones Familiares (AFAM) e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) estarán disponibles el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Fechas de pago de prestaciones de activos de BPS para el interior

Para quienes residen en el interior del país, el miércoles 4 de noviembre de 2026 será la fecha de acreditación de los subsidios que se cobran mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes).

Ese mismo día se depositarán las asignaciones familiares percibidas a través de la Tarjeta de Asignaciones Familiares (AFAM) en bancos e Iedes.

Los beneficiarios que cobren sus prestaciones en redes de cobranza y otros locales habilitados del interior podrán concurrir entre el jueves 5 y el jueves 19 de noviembre de 2026. Entre los puntos de pago se encuentran Abitab, Redpagos, Anda y supermercados El Dorado.