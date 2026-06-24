Resultados de Uruguay Impulsa 2026: cómo buscar con la cédula el listado ganador del sorteo del MTSS

Uruguay Impulsa es el programa impulsado por el gobierno en coordinación con las intendencias con el objetivo de ofrecer oportunidades de trabajo temporal y formación laboral a miles de uruguayos en todo el país.

Anteriormente conocida como "Jornales Solidarios", el sorteo de la segunda edición del programa Uruguay Impulsa se llevó a cabo en el día de hoy, lunes 22 de junio de 2026, a las 17:00 horas, ante la escribanía pública del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Enterate cómo verificar si se obtuvo un cupo en esta segunda edición aquí.

Uruguay Impulsa es una iniciativa promovida por varias dependencias del Estado y ofrece una prestación económica para los participantes. Entre estos organismos se encuentra: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Congreso de Intendentes, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

¿Cómo consultar con el número de cédula los resultados de Uruguay Impulsa?

Para realizar la consulta se debe ingresar en el buscador oficial del MTSS con el número de cédula de identidad, sin puntos ni guiones. Para verificar si has sido seleccionado entre los 5.524 cupos hace clic acá.

En el sitio web de Uruguay Impulsa se encuentran disponibles los resultados del sorteo, clasificados por departamento, en distintos archivos en formato PDF. Destacan que en dichos documentos, la información resaltada en color naranja corresponde a las personas seleccionadas como titulares para ocupar los puestos de trabajo. En estos casos, cada gobierno departamental se pondrá en contacto con las personas seleccionadas en su departamento. Por su parte, las personas seleccionadas como suplentes podrán ser convocadas en caso de que algún titular no acepte o no continúe en el programa.

Dos mujeres realizando una tarea para el programa de jornales solidarios, hoy llamado Uruguay Impulsa. Foto: Gub.uy.

¿Cuándo comienzan las actividades del programa Uruguay Impulsa 2026?

Como expresan a través de la página del gobierno: "Los beneficiarios trabajarán y se formarán entre julio y octubre de este año, en 268 localidades de todo el país. En esta edición se agregó un cupo especial para personas en situación de calle y egresados del sistema penitenciario".

A su vez, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, comentó durante la jornada del sorteo de este 22 de junio que "es una política activa de empleo protegido en la que el gobierno se ha comprometido a incorporar mejoras año a año".

Por su parte, la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, informó que se inscribieron un total de 136.822 personas para esta edición de Uruguay Impulsa, de las cuales quedaron habilitadas para el sorteo 121.798. De este modo, la edición 2026 resultó en 5.524 personas seleccionadas para acceder a actividades de trabajo y capacitación que se desarrollarán entre julio y octubre de este año.