Repensar Montevideo: IMM pagará a la Facultad de Arquitectura para asesorar en renovación de un plan “arcaico”

Si todo sigue de acuerdo a lo planeado, la ciudad de Montevideo atravesará grandes cambios en los próximos años. A la reforma del transporte metropolitano y al cambio en el sistema de recolección de basura, se suma la renovación de la mirada estratégica de la Intendencia de Montevideo para su departamento de la mano de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La Intendencia de Montevideo lo preparará con el aporte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República, a quien le pagará $ 12 millones para un proceso de "participación pública".

¿Qué es un POT?

El POT es un conjunto de normativas que reflejan la estrategia del gobierno departamental: qué zonas quiere poblar, dónde quiere instalar polos comerciales, dónde habilitar la construcción de industrias, cómo y cuáles van a ser los espacios públicos, etc.

El último POT, al igual que otros planes de la intendencia (como el Plan Especial de Ciudad Vieja), se hizo en los tiempos de Mariano Arana. Es decir, el plan vigente es de 1998, si bien ha habido ajustes parciales y planes para zonas específicas.

Quien encabeza este proceso en la intendencia es la directora de Planificación, María José Iglesias. En la administración anterior, el director de Planificación era Luis Oreggioni, electo en mayo como nuevo decano de la Facultad de Arquitectura, y quien ya asumió en el cargo.

La directora de Planificación de la Intendencia de Montevideo, María José Iglesias, habla durante la presentación de la Revisión del Plan Especial de Ciudad Vieja, acompañada por la alcaldesa Patricia Soria en el centro y la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto Intedencia de Montevideo

El proceso está en una etapa interna y se extenderá por lo menos hasta 2028, año en el que se cumplirán tres décadas de la aprobación del anterior plan.

“Es un proceso que lleva aproximadamente dos años”, explicó el intendente Mario Bergara a mediados de mayo en una asamblea con vecinos en el club Casal Catalá.

“Tenemos que actualizar sustantivamente el Plan de Ordenamiento Territorial del año 98, que ya está arcaico básicamente”, añadió.

Con la FADU

Días atrás, la intendencia publicó una resolución donde se aprueba un convenio a firmar con la Facultad de Arquitectura.

El Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo, que está dentro del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, asesorará a la intendencia en el diseño y el desarrollo de un proceso “de participación pública”.

Se buscará identificar los principales “desafíos y oportunidades” de Montevideo en materia de ordenamiento territorial “para orientar las políticas y acciones a futuro”.

La intendencia le pagará a la facultad $ 11.935.000 en dos partidas: primero el 70% al firmar el convenio y el 30% restante “contra informe de avance” dentro de los primeros siete meses.

El trabajo de la facultad durará diez meses y tendrá tres etapas.

La primera, de cuatro meses, implica un “diagnóstico colaborativo” donde habrá instancias en cada municipio. El fin será conocer la perspectiva de las personas que viven allí y generar “conocimientos y aprendizajes compartidos”.

También habrá intercambios con “actores de relevancia” de todo Montevideo. El convenio dice que se involucrará a federaciones, empresas, la sociedad civil, la academia y organismos gubernamentales para “construir una visión común de la realidad montevideana”.

La facultad hará una devolución de los resultados de esta etapa y hará un intercambio con expertos académicos. Además, se convocará a estudiantes de posgrado relacionados con la temática, por ejemplo, quienes estén cursando una maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

A partir de ese diagnóstico, habrá otra vez instancias “participativas” pero para construir “visiones de futuro a mediano plazo”. Este periodo también durará cuatro meses.

Finalmente, habrá una etapa de dos meses para sistematizar lo que se logró en las anteriores. Además, se acompañará a los técnicos de la intendencia para integrar los resultados a la revisión del plan.

