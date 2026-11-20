Este próximo domingo 22 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). En estos comicios se elegirá a los próximos integrantes del directorio de BPS, que está compuesto por los representantes sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

La votación será obligatoria para todas las personas que figuran en el padrón electoral como habilitadas. La normativa establece que existen dos categorías de personas exoneradas de la obligación de votar durante el acto eleccionario. Se trata de las personas mayores de 75 años y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

¿A qué hora van a estar los resultados de las elecciones del BPS?

El horario de votación dispuesto para las elecciones del BPS 2026 será desde las 8:00 horas hasta las 19:30 horas. Desde la Corte Electoral dijeron a El País que a partir de que cierran las urnas se publicará en la web del organismo un visualizador de resultados, que se irá actualizando a medida que las comisiones vayan contando y transmitiendo los votos.

Si bien no hay una hora estimada para conocer los resultados, desde la Corte Electoral prevén que el escrutinio no supere las 22:00 o 23:00 horas del domingo.

Mujer poniendo su voto en una urna en las elecciones del BPS. Foto: Leonardo Mainé/El País.

¿Dónde voto?

El BPS y la Corte Electoral publicaron el buscador de padrón para saber dónde vota cada persona en las elecciones que se realizarán el penúltimo domingo de noviembre de 2026.

En el buscador se puede localizar el lugar donde se vota utilizando la credencial, el número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Para acceder al buscador haga clic aquí .

Credencial cívica. Foto: Darwin Borrelli.

Multas por no votar en estas elecciones obligatorias

Para quienes no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario.

Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que estará operativo finalizada la jornada electoral.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

Razones válidas para justificar la ausencia

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

