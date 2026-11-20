Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se realizan este domingo 22 de noviembre, y se trata de una instancia de votación obligatoria. Un problema común para muchos uruguayos en las horas previas a votar es haber perdido la credencial cívica luego de su participación en los últimos comicios.

Para las personas que buscan saber cuál es su documento, la Corte Electoral provee una herramienta en línea que puede ser muy útil. El buscador del padrón de las elecciones del BPS que ofrece el organismo cuenta con dos filtros que se pueden seleccionar y con los que se puede buscar en la base de datos.

Para saber cuál es tu número de credencial, es esencial seguir estos pasos:



Seleccionar el filtro "por nombres", para luego completar los campos con el nombre y del apellido. Llenar el campo que solicita la fecha de nacimiento. Superar la verificación Captcha, que busca confirmar que quien hace la solicitud es un humano. Presionar el botón "Consultar".

También se puede hacer el mismo proceso pero en la opción "por cédula", que solicitará que el usuario ingrese su número de cédula de identidad sin puntos ni guiones.

Imagen del buscador de padrón de la Corte Electoral. Foto: Corte Electoral.

De esta manera, aparecerá el resultado de búsqueda debajo, con los primeros y segundos nombres y apellidos de la persona y su número y serie de la credencial. Además mostrará cuál es el local de votación, el circuito asignado y si el lugar es accesible o no.

¿Se puede votar sin la credencial cívica?

Una vez que se sabe el número y la serie, la siguiente pregunta es si se puede votar sin tener la credencial físicamente. Según la Corte Electoral, si la persona está habilitada, en caso de no tenerla en su posesión, podrá votar de igual forma en las elecciones del BPS.

Para hacerlo, esta deberá asistir a su circuito asignado sabiendo los datos de número y serie de la credencial que arroja el buscador y, además, acreditar que se trata de quien dice ser, mediante la presentación de su cédula de identidad.

Urna en las elecciones del BPS. Foto: Archivo El País.

Por su parte, los electores extranjeros que no poseen credencial cívica pero figuran en el padrón de habilitados con cédula de identidad, deben concurrir a su circuito con este documento para poder votar. Si no presentan su cédula de identidad, no podrán sufragar.