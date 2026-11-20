"Tensión, estrés y exigencia” transmitió ayer la Administración Nacional de Puertos (ANP) según describió el CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, en diálogo con El País luego de la prueba de atraque que permitiría la circulación de pasajeros en el muelle Maciel. Planas señaló que hoy la empresa tiene previsto notificar a la ANP que a partir del 1° de diciembre se pondrán a la venta pasajes para el buque Montevideo Express.

La disputa por la operativa de la línea que une Montevideo con Buenos Aires continúa y tres directores de la empresa, autoridades de la ANP, de Prefectura Nacional Naval y apoderados de Buquebus participaron en una prueba de unas tres horas, según señaló el ejecutivo. Sin embargo, fuentes de Buquebus informaron a El País que nadie de la firma estuvo presente en la prueba aunque reconocieron que Colonia Express “está ejerciendo presión legítimamente”.

Colonia Express también había intimado el pasado viernes a la ANP, quien debía confirmar en las siguientes 48 horas hábiles la operación de la ruta Montevideo-Buenos Aires. Según explicó, este lunes decidieron suspender la iniciación de acciones legales hasta que se realice la prueba y luego de la misma sostuvo que se mantendrán en suspenso hasta recibir una respuesta.

Barco de Buquebus en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

El CEO de Colonia Express explicó que el principal obstáculo para comenzar la operativa es que la ANP no notifica a Prefectura Nacional Naval para comenzar la operación pese a que según sostuvo, cumplieron con la aprobación de los permisos solicitados.

Por otra parte, Planas indicó que si bien observó nerviosismo por parte de las autoridades de ANP mientras se realizaba la prueba, “luego se aflojó (la tensión)”. Sin embargo, aseguró que “pasa algo más grave de lo que uno piensa”.

Fuentes de Buquebus señalaron que el hecho de que esta situación se desarrolle a semanas de comenzar la temporada “agrava el proceso de migraciones y que (los pasajeros) no corran peligro”.

La prueba y el resultado

Una de las principales claves del conflicto son las condiciones edilicias del Muelle Maciel. Según la ANP y fuentes de Buquebus, “la infraestructura no está en condiciones” de que una naviera más pueda operar con pasajeros. Como alternativa al uso del único pontón –plataforma que permite desembarcar vehículos– ubicado en el muelle Maciel y que es propiedad de Buquebus, Colonia Express propuso a la ANP la creación de una rampa para vehículos.

Según habían señalado fuentes de Colonia Express a El País, la ANP aprobó la construcción de la rampa de forma oral aunque no en los papeles y ante demoras, Colonia Express decidió operar solo con pasajeros. Para aprobar esta operativa, la empresa debió realizar la prueba técnica aunque según señalaron, ya se había aprobado.

Planas señaló que la realización de una nueva prueba fue una “situación poco común” aunque reconoció que los funcionarios de la empresa se encontraban tranquilos al momento de realizarla, por lo que la calificó como “muy buena”.

La prueba técnica tuvo una duración aproximada de tres horas y 20 minutos: dos horas y 50 minutos de viaje, 10 minutos de maniobras de atraque en Buenos Aires y 20 minutos en Montevideo.

Los próximos pasos

Fuentes de la ANP explicaron a El País que los próximos pasos a seguir luego de la prueba consisten en la elevación de un informe por parte del sector de operaciones –encargados de tomar la evaluación– que será analizado por distintos sectores de la administración.

Sin embargo, el CEO de Colonia Express sostuvo que la empresa no recibió certificación o documento que avale la realización de la prueba y que como no había autoridades de la ANP en el puerto al momento de realizar la prueba, los funcionarios del sector operaciones tampoco explicaron cómo seguiría el procedimiento para aprobar la operativa.

Buque Colonia Express Foto: Archivo El País

Se espera que la próxima semana el documento ingrese al directorio para ser evaluado. Según insistieron desde la ANP, “Colonia Express puede usar cualquier muelle público” y aclararon que la aprobación de la prueba técnica no garantiza la operativa.

Fuentes de Buquebus estuvieron de acuerdo con el uso de cualquier otro muelle por parte de Colonia Express, tal como planteó la ANP, pero la discusión tampoco terminó allí.

En tanto, Colonia Express defiende que esta opción “es imposible” ya que el muelle Maciel cuenta con la característica de terminal fluvio marítima y cuenta con adaptaciones ante cualquier eventualidad.

De hecho, las posiciones también se encuentran cruzadas en cuanto a la circulación de pasajeros y las adaptaciones de las terminales. Según fuentes de la ANP, todas las terminales admiten pasajeros, mientras que para Colonia Express, la mayoría de las terminales están destinadas a la carga y descarga de mercadería y que para la circulación de pasajeros se necesita una habilitación específica.

Planas también recordó la presentación de la ruta Carmelo-Buenos Aires que se presentó el martes y comenzó a operar el jueves. Según manifestó, tanto como para esa operación como para otras rutas de otras empresas “no se solicitó ninguna prueba”.

Polémica por infraestructura

El muelle Maciel es una de las principales estructuras en el puerto de Montevideo que debido a su deteriorada infraestructura presenta períodos de inactividad. El único pontón del muelle es propiedad de Buquebus.

La empresa del argentino Juan Carlos López Mena se encargó de construir el pontón una vez que obtuvo la concesión de la terminal de pasajeros en 1996 aunque el colapso de la infraestructura del muelle obligó a la empresa a renovar la plataforma hace algunos meses y trasladarla a un lugar más seguro.

Actualmente existe una licitación en proceso para la reconstrucción del muelle, sobre la que aún se están definiendo los pliegos correspondientes. En marzo de este año, la ANP declaró de interés una iniciativa privada de US$ 66 millones –y que podrá alcanzar los US$ 100 millones– presentada por la propia Buquebus para reconstruir y modernizar el muelle.

Según señalaron fuentes de la empresa, las reformas presentadas “tuvieron todas las aprobaciones” y se espera el llamado a licitación.