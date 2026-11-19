Luis Pelloni, representante en Uruguay de Stadler, empresa que días atrás presentó en el Parlamento su propuesta de reforma para el sistema de transporte metropolitano, estuvo este jueves en el streaming En Clave País, donde explicó la iniciativa por la que aún aguarda una respuesta del gobierno, que ya definió impulsar los ómnibus de tránsito rápido (conocidos como BRT por su sigla en inglés).

Mientras la propuesta del gobierno busca conectar Plaza Independencia con El Pinar y Zonamerica a través de corredores de BRT en 18 de Julio, 8 de Octubre y Camino Maldonado y Avenida Italia y Giannattasio, Stadler, que ya tiene experiencia en el transporte porque es proveedora de las locomotoras para el tren de UPM, presentó un proyecto alternativo.

La empresa ya había presentado en 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, en consorcio con Saceem y Stiler un proyecto de tren-tram de una línea desde Plaza Independencia hasta El Pinar. Pero esta iniciativa no avanzó ni en la administración anterior ni en la actual, de Yamandú Orsi.

Dos líneas en superficie y el recorte del recorrido original

Ahora, Stadler ya sin consorcio, presentó una nueva propuesta que, según afirma, puede convivir con líneas de BRT que conecten otras zonas. Se trata de dos líneas de tranvía: la primera haría el recorrido Plaza Independencia, Tres Cruces, Avenida Italia, Aeropuerto de Carrasco y Costa Urbana Shopping; la segunda línea comparte el tramo inicial de Plaza Independencia, Tres Cruces y Avenida Italia pero dobla en Luis Alberto de Herrera hacia el norte para luego agarrar 8 de Octubre hasta el Intercambiador Belloni.

Se trata de tramos similares a los propuestos por el gobierno para los BRT, aunque cortarían su recorrido en Costa Urbana Shopping y en el Intercambiador Belloni. Inicialmente la idea era llegar hasta El Pinar y Zonamerica, pero según explicó Pelloni en la entrevista, la propuesta se ha "bajado por un tema de demanda".

"Hoy no amerita hacer una intervención en infraestructura hasta Zonamerica y El Pinar, perfectamente se puede hacer una conexión con bus. No hay demanda en ese tramo", dijo Pelloni.

Luis Pelloni, representante de Stadler en Uruguay, en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

Una diferencia importante con la iniciativa del gobierno es que casi "no toca 18 de Julio". Pelloni explicó: "No necesitamos infraestructuras duras como pasos a desnivel ni subsuelos, es todo por superficie". Un recorrido llegaría por Avenida Italia, Avelino Miranda, Juan Paullier, Colonia y Plaza Independencia, y volvería por San José, Ejido y recién tomaría 18 de Julio en la zona más ancha de la avenida, lo cual permitiría convivir con el "tránsito de vehículos y la ciclovía".

El otro cambio es que no tomaría 8 de Octubre en la zona de Plaza de la Bandera sino en Luis Alberto de Herrera para evitar cambios en un área que es "conflictiva" por el alto flujo vehicular.

El reto de convencer a quienes hoy se mueven en auto

El calendario de obras está "basados en los antecedentes" de la empresa y duraría un total de tres años. El modelo de negocios implica que la inversión corra por parte de la empresa y quede a cargo de su explotación por 22 años, lo cual implicaría un "repago" de parte del gobierno.

El representante de la empresa reconoció que "la inversión inicial es más cara" que para el sistema BRT pero "la duración mínima de un sistema tranviario son 30 años, frente a un BRT que tiene un recambio de 10 o 12 años y un tema de baterías que duran menos".

Para Pelloni, "hoy el gran reto es que el usuario del automóvil deje el automóvil y se suba al sistema de transporte público" y "la percepción es que al servicio le falta dar un salto de calidad". En este sentido, "el sistema tranviario ayudaría muchísimo más a que la gente deje el auto". "No creo que determinados perfiles de personas que vienen por los carriles conflictivos opten por el bus porque ya no lo hacen", sentenció.