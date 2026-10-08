Etcheverry celebró el acuerdo en el puerto y advirtió: “Ojalá pudiera tener las cosas escritas en piedra”

El sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa finalmente llegaron a un acuerdo y pusieron fin a un conflicto de cuatro meses. En entrevista con En Clave País, la ministra de Transporte de Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, celebró el acuerdo que marca "madurez del sindicato y disposición de la empresa".

"Mirado desde nuestro lugar por supuesto, fue una comunicación extensa", manifestó y recordó que el conflicto tuvo dos momentos: la negociación bipartita entre la empresa y el sindicato y luego con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "Haber alcanzado como país una proyección de previsibilidad a cinco años es muy importante", enfatizó.

Consultada por si no hay riesgo de que se repita un conflicto de iguales características en los próximos cinco años, la ministra apeló a que existe un acuerdo. "Ojalá pudiera tener las cosas escritas en piedra. Hay acuerdos firmados, se han cumplido siempre", expresó.

Cronograma de obras de Katoen Natie

La ministra fue consultada por si el conflicto portuario afectó al cronograma de obras al que se comprometió la empresa Katoen Natie, Etcheverry aseguró que "hay demoras que se están monitoreando" pero que en principio se espera que haya cumplimiento con la primera fase, marcada para julio de 2027.

En tanto, recordó que los retrasos tuvieron un componente por las paralizaciones del sindicato, pero también "hubo incumplimiento de la empresa que era estar operativa 365 días del año".

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte Foto: Darwin Borrelli

Segunda terminal de contenedores en Montevideo

La ministra también fue consultada por el cruce entre Neltume Ports, accionista de Montevideo Container Terminal ( Montecon ), y Katoen Natie , la empresa belga que es la accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata , por el interés de la primera de construir otra terminal de contenedores en Montevideo.

"Recibimos la propuesta de acuerdo a lo establecido. Esto requiere la verificación de documentación y se solicita a la Agencia Nacional de Puertos (ANP) que constituya un equipo multidisciplinario para analizar infraestructura, viabilidad", explicó Etcheverry.

"Cada una tiene argumentos e interpretaciones del alcance del tribunal de lo contencioso administrativo. El gobierno tiene definición de dar certeza jurídica, con respeto absoluto por los compromisos y en el marco de la legalidad se va a actuar", agregó y dijo que lo que el gobierno no permitirá será que el intercambio de comunicados de las empresas "se tome en cuenta como una eventual presión".

Según Neltume Ports, el proyecto “ha sido presentado dentro del marco jurídico vigente y que corresponde a las autoridades uruguayas evaluar sus méritos y resolver sobre su desarrollo conforme a la institucionalidad del país”.

Katoen Natie, por su parte, se opone radicalmente a la iniciativa porque entiende que vulnera sus derechos. El gobierno anterior prorrogó la concesión a Terminal Cuenca del Plata hasta el año 2081.

Lucía Etcheverry Foto: Darwin Borrelli

Reforma del transporte metropolitano

Otro de los temas sobre la mesa del MTOP es la reforma del transporte metropolitano, que se encuentra en fase de desarrollo del diseño conceptual.

"Tenemos una expectativa y vamos monitoreando todos los días para llegar a la primera semana de noviembre" con la definición, contó la ministra.

Consultada sobre si se llegará a la fecha establecida, en 2029, a pesar de tratarse de un año electoral, la ministra respondió contundente: "Aspiro a poder cumplir".

En tanto, dijo que "si en el momento en el que los cambios se van concretando hubiera afectaciones" se considerará si son necesarias medidas de apoyo a los comerciantes.

Desde el Partido Nacional, el senador Martín Lema propuso que durante las obras haya reducción al tributo domiciliario, indemnización a lo que se paga por aportes patronales, entre otros.

“De todas las obras que he visto en gobiernos departamentales del Partido Nacional, no he visto que tuvieran en cuenta nada de esto. Lo que nosotros estamos haciendo es evaluar las prácticas que en el mundo ha llevado adelante este tipo de obras y vamos a cuidar porque, por supuesto, también queremos beneficiar a los centros comerciales”, respondió la ministra.

Tensiones en el Ejecutivo

La jerarca también respondió sobre las distintas opiniones dentro del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el cruce de dichos entre el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, respecto a la esencialidad de la actividad en el puerto.

"No hubo ninguna diferencia respecto al posicionamiento ante el conflicto portuario. A veces hay que ser cuidadosos en cómo nos expresamos para que no haya malas interpretaciones", aseguró Etcheverry.

"Yo no tengo consenso 100% con todos mis compañeros de gabinete. Lo que tenemos que hacer es ver a dónde nos marca el rumbo. Ese es un gobierno democrático y de izquierda", agregó.

Finalmente, ante la consulta de si debería haber una candidata mujer para las elecciones de 2029, Etcheverry respondió que "El Frente Amplio tiene compañeras muy valiosas y preparadas". "Ojalá todos los partidos tuvieran candidatas mujeres legítimamente respaldadas, no solamente por figurar", sentenció.