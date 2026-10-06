Sindicato portuario aprobó el acuerdo con TPC y se pone punto final al prolongado conflicto en el puerto

La asamblea del sindicato portuario (Supra) aprobó este martes sin cambios relevantes el acuerdo al que llegó con Terminal Cuenca del Plata (TCP) la semana pasada con lo que ahora sí se puede dar por terminado el prolongado conflicto portuario que afectó severamente al comercio exterior en los últimos meses. El convenio se firmará este miércoles a las 14:00 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y establece que los 197 trabajadores de Terminal Cuenca del Plata que tenían 20 jornales mensuales asegurados pasarán a tener 21 a partir del 1 de enero. Para quienes perciben menos jornales se establece un cronograma de incrementos.

En octubre del año próximo se evaluará a los trabajadores y en función de esa valoración se determinará si quienes pasarán a cobrar 21 jornales en enero comenzarán a percibir 22 más adelante.

El arreglo incluye cláusulas de paz y de prevención de conflictos que deberían llevar a que los próximos cinco años sean de paz laboral en TCP.

El acuerdo también supone el pago de una partida extraordinaria de alrededor de $ 38.000 para los trabajadores.

Terminal Cuenca del Plata es la empresa que explota la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo y el 80% de su paquete accionario pertenece a la empresa belga Katoen Natie.