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El País Información Sindicales

Sindicato portuario aprobó el acuerdo con TPC y se pone punto final al prolongado conflicto en el puerto

El acuerdo tendrá cláusulas de paz y prevención de conflictos y debería despejar el horizonte de la terminal de contenedores en cuanto a conflictividad laboral.

Juan Pablo Correa
Juan Pablo Correa
06/10/2026, 20:00
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Puerto de Montevideo / Filas de camiones de carga esperando sobre la rambla portuaria entrar en el Puerto de Montevideo, ND 20260828, foto Estefania Leal - Archivo El Pais, Administracion Nacional de Puertos, Acceso Norte
Puerto de Montevideo.
Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

La asamblea del sindicato portuario (Supra) aprobó este martes sin cambios relevantes el acuerdo al que llegó con Terminal Cuenca del Plata (TCP) la semana pasada con lo que ahora sí se puede dar por terminado el prolongado conflicto portuario que afectó severamente al comercio exterior en los últimos meses. El convenio se firmará este miércoles a las 14:00 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y establece que los 197 trabajadores de Terminal Cuenca del Plata que tenían 20 jornales mensuales asegurados pasarán a tener 21 a partir del 1 de enero. Para quienes perciben menos jornales se establece un cronograma de incrementos.

"Una buena noticia": Sánchez celebró el fin del conflicto portuario tras preacuerdo entre TCP y el sindicato

En octubre del año próximo se evaluará a los trabajadores y en función de esa valoración se determinará si quienes pasarán a cobrar 21 jornales en enero comenzarán a percibir 22 más adelante.

El arreglo incluye cláusulas de paz y de prevención de conflictos que deberían llevar a que los próximos cinco años sean de paz laboral en TCP.

El acuerdo también supone el pago de una partida extraordinaria de alrededor de $ 38.000 para los trabajadores.

Terminal Cuenca del Plata es la empresa que explota la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo y el 80% de su paquete accionario pertenece a la empresa belga Katoen Natie.

Terminal Cuenca del Plata / Instalaciones de Terminal Cuenca del Plata Katoen Natie en el Puerto de Montevideo, ND 20260704, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais.
Puja. Los paros en la Terminal Cuenca del Plata benefician a puertos de la región, dijo Gandini.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais
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