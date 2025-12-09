Transporte en Montevideo: la preocupación que expresa Juan Salgado sobre un aspecto clave de la reforma

El sistema de transporte público de Montevideo y el área metropolitana parece estar cerca de cambiar. Gobierno e intendencias trabajan en un proyecto con un sistema de ómnibus articulados que incluye corredores en 8 de Octubre y Avenida Italia y la posibilidad de un túnel en 18 de Julio para unir Ciudad Vieja con Zonamérica y El Pinar. En este contexto, actores claves son las empresas y cooperativas que ya operan y que aspiran a administrar las nuevas líneas que eventualmente se crearán. Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte, habló con El País y adelantó cuál es su principal preocupación.

Salgado dijo que está "a la espera" de participar de reuniones y conocer más información sobre el proyecto, cuyas obras el gobierno espera licitar el año que viene. No obstante, adelantó que la "gente involucrada" en la elaboración le dan "confianza". Mencionó, por ejemplo, a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, sobre quien aseguró que "trabajará seriamente", y al intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien le da "el 100% de las garantías".

Lo que está claro, aseguró, es que el transporte requiere "una transformación". Asimismo, manifestó que, mientras el proyecto no esté terminado, "desde el punto de vista técnico" no puede emitir opinión. Sí explicó cuál debe ser el foco de las empresas y actores involucrados en el tema.

Ministra Lucía Etcheverry y presidente de la Cámara de Transporte Juan Salgado. Foto: Ignacio Sánchez.

La relación entre troncales y alimentadores que preocupa a Juan Salgado por la reforma del transporte público

"La transformación se tiene que hacer con troncales y alimentadores", explicó, en referencia a que tan importantes como los nuevos corredores es la configuración del resto de las líneas de ómnibus porque son las que asegurarán un rápido acceso a las líneas principales.

La reforma que está a estudio del gobierno y las intendencias consiste en un sistema basado en BRT (una sigla del inglés bus rapid transit), es decir, ómnibus eléctricos y articulados con capacidad de circular a mayor velocidad con hasta 220 personas. Habrá un corredor por Camino Maldonado y 8 de Octubre, otro por Giannattasio y Avenida Italia y luego una unión en una estación de Tres Cruces para ingresar en en 18 de Julio.

"El troncal es la base de lo que se está presentando en todos los casos, desde determinado punto hasta determinado punto. Lo que nos podría prender una alarma es que la accesibilidad del sistema de transporte hacia ese troncal sea lo más rápido posible", dijo y luego explicó que el beneficio que generarán los troncales al hacer más rápidos los traslados no puede perderse en una eventual lentitud en llegar a los troncales o salir de ellos con otras líneas de ómnibus.

Parada de ómnibus proyectada para la avenida 8 de Octubre por la línea A. Foto: render del proyecto enviado al BID.

"Lo que me interesa es que el beneficio que tiene la rapidez del troncal no se pierda en cómo se llega al troncal. Nadie se puede imaginar que un troncal esté hecho solo para las personas que viven a pocos metros o kilómetros del troncal, es para toda el área metropolitana. La gente tiene que llegar al troncal con rápido acceso para no perder tiempo. Cuando se habla de tiempo de viaje hay que medirlo entre que se sale de la casa y se llega al lugar donde se va", aseveró.

Así las cosas, para el presidente de Cutcsa "el transporte va a tener que reestructurar su recorrido", incluyendo nuevos circuitos y mayores frecuencias.

"Lo que nos interesa es que el sistema sea amigable con la gente porque, si no, no tiene sentido la inversión", indicó Salgado, y expresó que una idea central de un proyecto de estas características es que es que el transporte público sea preferido antes que el transporte individual para descomprimir las calles: "Si no logramos atraer a la gente, el sistema fracasa". Para ello, "todas las líneas" deben "trabajar en conjunto para bajar el tiempo" de viaje.

Para ello, afirmó Salgado, las firmas que operan actualmente están "totalmente preparadas" para el nuevo sistema: "Nos hemos preparado durante más de una década para enfrentar un cambio que se tendría que haber dado hace muchos años. El transporte está en el mejor momento para dar soluciones de comodidad. Nunca hubo un mejor momento".