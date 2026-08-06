Rapiña a un residencial en Colón: delincuente amenazó a una mujer con un cuchillo y se llevó más de $ 200.000

Sobre las 13:00 horas de este jueves un hombre rapiñó un residencial ubicado en Eduardo Raiz, entre Amandau y Leizca, en el barrio Colón de Montevideo, y se llevó una suma de alrededor de $200.000, así como U$S1.000 y otros objetos.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, el hombre ingresó al lugar tras llegar a pie, y mediante amenazas a la dueña del recinto, así como hacia una empleada, se llevó el dinero, una cartera, un juego de llaves y una moto eléctrica.

En el lugar no se registraron personas lesionadas; las autoridades continúan trabajando para esclarecer el hecho.

De acuerdo al citado medio, la Policía no descarta que el asaltante haya visitado el residencial previamente. Además, también se encuentra dentro de la investigación la posibilidad de que haya trabajado con un cómplice.

Rapiña a residencial del Prado en julio

El pasado 3 de julio, hubo otra rapiña a un residencial en Montevideo, en un establecimiento ubicado entre los barrios Prado y Atahualpa. En ese episodio, dos policías resultaron heridos de bala por un hombre de 31 años que es buscado por la Policía.

Los delincuentes que realizaron el asalto fueron en búsqueda de cajas fuertes donde se guardan pertenencias, llevándose la suma de $2.000. El crimen generó un importante operativo policial en el área para buscar a los responsables.