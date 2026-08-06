Policía de Minas investiga la muerte de un hombre de 57 años: fue encontrado por un funcionario municipal

Un hombre de 57 años fue hallado sin vida durante la madrugada de este jueves en un camino que da hacia el vertedero municipal de la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja.

Según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado, el aviso a las autoridades fue dado por un funcionario municipal que circulaba en auto desde Minas hacia su trabajo. Allí, vio al hombre caído con lesiones y sangrado.

Al lugar concurrieron efectivos de la seccional 1ra, Unidad de Respuesta Policial, Policía de Tránsito y Científica, así como una unidad de emergencia médica, que constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

La investigación del caso es llevada adelante por la fiscal de 1er turno, Beatriz Protesoni. La magistrada tiene indicios que hacen prever que un vehículo intervino en la muerte del hombre.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Salto: hombre fue asesinado en una plaza momentos después de tener una discusión con una mujer

Un hombre fue asesinado de una puñalada en una plaza pública del sur de la ciudad de Salto. Según la información primaria que aportó la Policía local, se recibió un llamado sobre las 5:30 de la mañana porque había una persona herida de arma blanca, detrás de los baños de la plazoleta Benito de Paula, ubicada en el cruce de las avenidas Solari y Oreste Lanza.

En el lugar fue localizado un hombre de 30 años con una herida en la zona del tórax y el personal de una unidad de emergencia médica que llegó hasta el lugar constató su fallecimiento.

Móviles policiales en el barrio La Amarilla, departamento de Salto. Foto cedida a El País

De acuerdo a la información primaria recabada en la escena por la Policía de Salto, momentos antes del hecho la víctima habría mantenido una discusión con una mujer.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, incautando elementos que podrían ser claves para la investigación, indicaron desde la Jefatura.

La Fiscalía de Turno quedó a cargo de la investigación.