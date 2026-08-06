Hombre fue asesinado de varios disparos en Peñarol: vieron a una moto huir del lugar del crimen

Un hombre de 31 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Peñarol de Montevideo este jueves por la madrugada, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

La víctima fue encontrada sin vida con impactos de arma de fuego en las inmediaciones de Camino General Máximo Santos y Salamanca. De acuerdo a lo que reconstruye la información policial, se le solicitó a un equipo que estaba desplegado en tareas operativas en la zona que se dirigiera al lugar ante un reporte de disparos.

Los agentes encontraron al hombre tendido en la vía pública. En la escena fueron halladas nueves vainas de calibre 9 mm. La investigación avanzó y, gracias al relevamiento de las cámaras, se pudo observar cómo una moto con dos ocupantes se desplazaba por la zona e ingresaba a un pasaje, donde se perdió de vista.

Policía Científica trabajó en la escena. El Departamento de Homicidios sigue las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía competente.

Salto: hombre fue asesinado en una plaza momentos después de tener una discusión con una mujer

Un hombre fue asesinado de una puñalada en una plaza pública del sur de la ciudad de Salto. Según la información primaria que aportó la Policía local, se recibió un llamado sobre las 5:30 de la mañana porque había una persona herida de arma blanca, detrás de los baños de la plazoleta Benito de Paula, ubicada en el cruce de las avenidas Solari y Oreste Lanza.

En el lugar fue localizado un hombre de 30 años con una herida en la zona del tórax y el personal de una unidad de emergencia médica que llegó hasta el lugar constató su fallecimiento.

De acuerdo a la información primaria recabada en la escena por la Policía de Salto, momentos antes del hecho la víctima habría mantenido una discusión con una mujer.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, incautando elementos que podrían ser claves para la investigación, indicaron desde la Jefatura.

La Fiscalía de Turno quedó a cargo de la investigación.