Niña de dos años fue atacada por perro cruza con pitbull: sufrió heridas en el rostro y permanece internada

Una niña de dos años fue herida en el rostro, cráneo y un brazo tras ser atacada por un perro cruza con pitbull en el departamento de Lavalleja, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado. Si bien la menor fue internada primero en el Hospital de Minas, luego fue derivada al hospital Pereira Rossell.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde. Según reconstruye la información policial, la niña se encontraba en las inmediaciones de un taller ubicado en el barrio La Plata junto a su padre cuando se acercó al animal y lo abrazó. El perro la atacó, hiriéndola en el cráneo, el rostro y el brazo derecho.

La niña permanece internada en el Pereira Rossell, donde se encuentra en observación sin riesgo de muerte tras suturarle las heridas.

Perro de raza pitbull Foto: Canva

Asaltantes atacaron a balazos a policías tras robarle la moto a una agente que vestía de particular

Por otro lado, una funcionaria policial de 26 años fue víctima de un intento de rapiña este lunes por la tarde cuando se desplazaba en su moto en ruta 8 a la altura del kilómetro 22.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, en el mencionado lugar, la policía -que vestía de particular- fue abordada por dos hombres que también circulaban en una moto. La funcionaria se detuvo y entregó el vehículo.

En ese momento, un patrullero del Departamento de Narcóticos que circulaba por el área constató la situación e intervino. Una vez que se identificaron como policías, los funcionarios fueron atacados a tiros y repelieron la agresión.

Patrullero de Policía Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Uno de los asaltantes que habría resultado herido se retiró a pie del lugar a través de pasajes de viviendas de la zona. Por su parte, el segundo asaltante involucrado escapó en una moto. Durante la fuga, uno de ellos se deshizo de un casco y un revólver, que luego fueron encontrados e incautados por los policías. Ninguno de los policías resultó herido.

En tanto, en el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias. Por su parte, personal de Investigaciones realiza actuaciones para identificar y ubicar a los responsables.

Por otro lado, la Fiscalía Penal de Flagrancia de10.º Turno dispuso que se tomen declaraciones de los funcionarios de Narcóticos, así como de la víctima. Además, pidió que se revisen las cámaras de videovigilancia de la zona y que se realicen pericias al arma incautada.