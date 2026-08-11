Balacera fuera del Maciel se dirigía a joven que sobrevivió a otros dos atentados en un año

Surgió en la tarde de este martes información relevante sobre la balacera que se produjo más temprano en Ciudad Vieja , a pocos metros de la emergencia del Hospital Maciel .

Existen indicios de que el objetivo del ataque sería Kevin Morotto, el joven de 27 años que fue atacado a fines de julio mientras pasaba por la ruta 74 a la altura de Joaquín Suárez, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

Morotto también fue atacado cuando salió del Comcar en setiembre del año pasado. El atentado de este martes es el tercero al que sobrevive.

Tras recibir el alta del episodio en Joaquín Suárez, continuó concurriendo al Hospital Maciel para tratar sus heridas. La hipótesis es que los atacantes sabían que Morotto estaría allí y fueron por él.

Enfrentamiento a tiros en el kilómetro 29 de la ruta 74 dejó cuatro personas heridas. Foto: Policía Caminera.

La balacera fuera del Hospital Maciel

Según la información disponible al momento, a pasos del Maciel y cerca de la Seccional 1ª, un hombre bajó de un auto Renault Kwid de color azul y disparó al menos diez veces contra dos personas -una de ellas, Morotto- que lograron escapar del lugar.

El atacante regresó al vehículo para fugarse de la escena, que luego fue abandonado en las calles Hilario Ascasubi y Emilio Romero, en el barrio La Teja.

Los ocupantes continuaron el escape en un auto Volkswagen eléctrico que, a su vez, fue encontrado más tarde en las calles Las Pitas y Anatole France del barrio Los Bulevares, informó Subrayado (Canal 10).

Policía en escena de la balacera frente al Hospital Maciel. Estefanía Leal/El País

En la casa contigua al garage donde, sin éxito, los delincuentes escondieron el auto, fue hallado un pasamontañas y una campera que coincidían con las utilizadas en Ciudad Vieja, detalló Telemundo (Canal 12).

La Policía ahora analiza como un único caso los tres ataques -que se presumían aislados- a Morotto, para determinar los autores y el motivo de sus atentados.