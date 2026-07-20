Enfrentamiento a tiros deja cuatro personas heridas y ruta 74 cortada en Canelones

Cuatro personas resultaron heridas en una balacera que tuvo lugar este lunes sobre las 16:30 horas en el kilómetro 29 de la ruta 74, cerca de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones.

Según informó Policía Caminera, en el lugar se produjo un enfrentamiento a tiros entre dos vehículos. Por el momento, se desconoce qué fue lo que ocasionó el ataque. Según consignó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, uno de los heridos se encuentra en estado grave, por lo que fue trasladado a Montevideo. Los tres restantes fueron llevados a una policlínica en la localidad canaria de Pando.

La balacera provocó el despiste de uno de los vehículos hacia el costado de la ruta e involucró a otra camioneta que circulaba en la zona y que también sufrió daños.

Enfrentamiento a tiros en el kilómetro 29 de la ruta 74 dejó cuatro personas heridas. Foto: Policía Caminera.

Policía Caminera subrayó que no posee información acerca de las personas heridas por los disparos. Además, aclaran que el enfrentamiento se dio entre particulares y que no estuvo involucrada ninguna unidad policial.

Un auto recibió más de 30 impactos de bala en tiroteo que ocurrió este lunes en la ruta 74. En ese vehículo circulaban cuatro personas y una está grave. @Lalocastro2112 pic.twitter.com/3icHMUgtYe — Subrayado (@Subrayado) July 20, 2026

En el lugar se realizó un corte de ruta total para preservar la escena del crimen, que está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones.

Los desvíos se realizaron sobre la ruta 74 en el empalme de 7 y 74, y a la altura de la localidad de Joaquín Suárez.