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El País Información Policiales

Enfrentamiento a tiros deja cuatro personas heridas y ruta 74 cortada en Canelones

La balacera provocó el despiste de uno de los vehículos hacia el costado de la ruta e involucró a otra camioneta que circulaba en la zona y que también sufrió daños.

El País
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20/07/2026, 19:00
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Enfrentamiento a tiros en el kilómetro 29 de la ruta 74 dejó cuatro personas heridas.
Enfrentamiento a tiros en el kilómetro 29 de la ruta 74 dejó cuatro personas heridas.
Foto: Policía Caminera.

Cuatro personas resultaron heridas en una balacera que tuvo lugar este lunes sobre las 16:30 horas en el kilómetro 29 de la ruta 74, cerca de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones.

Según informó Policía Caminera, en el lugar se produjo un enfrentamiento a tiros entre dos vehículos. Por el momento, se desconoce qué fue lo que ocasionó el ataque. Según consignó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, uno de los heridos se encuentra en estado grave, por lo que fue trasladado a Montevideo. Los tres restantes fueron llevados a una policlínica en la localidad canaria de Pando.

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La balacera provocó el despiste de uno de los vehículos hacia el costado de la ruta e involucró a otra camioneta que circulaba en la zona y que también sufrió daños.

Enfrentamiento a tiros en el kilómetro 29 de la ruta 74 dejó cuatro personas heridas.
Enfrentamiento a tiros en el kilómetro 29 de la ruta 74 dejó cuatro personas heridas.
Foto: Policía Caminera.

Policía Caminera subrayó que no posee información acerca de las personas heridas por los disparos. Además, aclaran que el enfrentamiento se dio entre particulares y que no estuvo involucrada ninguna unidad policial.

En el lugar se realizó un corte de ruta total para preservar la escena del crimen, que está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones.

Los desvíos se realizaron sobre la ruta 74 en el empalme de 7 y 74, y a la altura de la localidad de Joaquín Suárez.

Balacera cerca de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones.
Balacera cerca de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones.
Foto: captura Subrayado (Canal 10)
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