Un joven de 24 años resultó herido de bala en una pierna tras ser atacado en Flor de Maroñas

Un joven de 24 años resultó herido en una pierna tras ser baleado en la tarde de este lunes en el cruce de camino Felipe Cardoso y Cochabamba, en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, el joven se encuentra internado en la policlínica de Malinas diagnosticado con una herida de arma de fuego en su pierna derecha, con orificio de entrada y salida. Su condición no reviste gravedad.

Según pudo saber El País, la víctima, que concurrió al centro de salud por su cuenta tras ser baleado y fue asistido por personal médico, expresó no querer realizar la denuncia sobre el hecho.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Asesinaron a balazos a un hombre de 39 años en el barrio Chacarita de los Padres

En la tarde del pasado domingo un hombre de 39 años fue gravemente herido de bala en el barrio Chacarita de los Padres -lindero a Bella Italia, Montevideo- y falleció horas más tarde mientras recibía atención médica, informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, un vecino de la zona vio a la víctima caminando herido por un predio de las calles Génova y Tomás Higgs y decidió trasladarlo hasta la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde se dio aviso a la Policía.

Allí se le constató un disparo en el abdomen, cuya gravedad requirió de su traslado al Hospital Pasteur. Casi tres horas después se certificó su muerte.

La Policía fue hasta el lugar de los hechos -presuntamente las calles Génova y Nápoles- donde no halló indicios del crimen ni de sus autores. El caso ahora es investigado por el Departamento de Homicidios.

De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), testigos aportaron que el ataque podría estar vinculado a un conflicto por unas herramientas que presuntamente tenía la víctima, y que el disparo fue efectuado en la calle por un hombre que iba acompañado de otro.