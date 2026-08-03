Asesinaron a balazos a un hombre de 39 años en el barrio Chacarita de los Padres

En la tarde de este domingo un hombre de 39 años fue gravemente herido de bala en el barrio Chacarita de los Padres -lindero a Bella Italia, Montevideo- y falleció horas más tarde mientras recibía atención médica, informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, un vecino de la zona vio a la víctima caminando herido por un predio de las calles Génova y Tomás Higgs y decidió trasladarlo hasta la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde se dio aviso a la Policía.

Allí se le constató un disparo en el abdomen, cuya gravedad requirió de su traslado al Hospital Pasteur. Casi tres horas después se certificó su muerte.

Ambulancias esperando con pacientes en las afueras del Hospital Pasteur. Foto: Ignacio Sánchez

La Policía fue hasta el lugar de los hechos -presuntamente las calles Génova y Nápoles- donde no halló indicios del crimen ni de sus autores. El caso ahora es investigado por el Departamento de Homicidios.

De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), testigos aportaron que el ataque podría estar vinculado a un conflicto por unas herramientas que presuntamente tenía la víctima, y que el disparo fue efectuado en la calle por un hombre que iba acompañado de otro.