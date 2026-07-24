El Partido Nacional pidió al gobierno que condene los dichos de Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

El Partido Nacional emitió un comunicado en la tarde de este viernes condenando “en los términos más enérgicos” los dichos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre que “no volverán a haber elecciones” en ese país.

Fueron palabras del líder autoritario durante la conmemoración del 47° aniversario de la revolución sandinista, el pasado domingo 19. Allí había agregado que se debía evitar que la oposición intente “atrapar el poder”. Poco después el presidente del Parlamento de Nicaragua buscó aclarar que sí habrán elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria".

En ese marco, el directorio de la fuerza política consideró que la declaración “constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales”.

El hecho “no es más que una perla más en el collar de contumaces violaciones a los Derechos Humanos que se vienen perpetrando en Nicaragua desde el año 2021”, afirmaron.

Escudo del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

En ese sentido, instaron al gobierno de Yamandú Orsi a condenar también el régimen de Ortega que “no garantiza la libertad y la libre expresión” de los nicaragüenses. También llamaron a Ortega y a su esposa -con quien comparte el poder- a rectificarse y garantizar el derecho a elecciones “auténticas, competitivas y democráticas”.

“El Partido Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, principios y obligaciones que constituyen compromisos colectivos asumidos por los Estados de las Américas” cerraron.

El pasado miércoles, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado también se manifestó sobre el tema y solicitó al gobierno de Orsi que realice una denuncia de la situación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).