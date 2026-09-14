Conflicto portuario: Supra expresó su "profundo rechazo" a medida del gobierno y pide reuniones con autoridades

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) dejó en claro este lunes que no comparte la decisión que tomó este viernes el gobierno de Yamandu Orsi de emitir una declaración en la que se establecieron los "servicios mínimos" que deberán asegurarse en el muelle especializado de contenedores que gestiona la empresa Terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo. Esta fue una medida en reacción a las perturbaciones que se vienen dando desde enero de este año en la terminal marítima por parte del gremio de trabajadores, que está en conflicto con la empresa, con la que negocia sin éxito, desde hace meses, un nuevo convenio colectivo.

Tras la reunión de su Secretariado Ejecutivo, lo que el Supra resolvió en las últimas horas es "manifestar su profundo rechazo" a la medida resuelta por el gobierno —firmada por los ministros de Trabajo (Juan Castillo) y Transporte (Lucía Etcheverry)—, "en el entendido (de) que limita el derecho sindical, consagrado en la Constitución de la República".

Asimismo, el sindicato anunció que solicitará "el asesoramiento técnico" al Pit-Cnt "para definir las medidas a tomar", además de convocar al Ejecutivo Nacional de este gremio para determinar los siguientes pasos y "solicitar reunión formal al Ministerio de Trabajo, a la ministra de Transporte y al secretario de Presidencia", Alejandro Sánchez.

Este último, precisamente, se refirió a este tema recientemente. Este sábado, desde Nueva Palmira, aseguró a la prensa que no compartía la valoración que había hecho el director de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, en declaraciones a El País —había opinado que la declaración de servicios mínimos era, en los hechos, una de "esencialidad lavada"—, y que la definición adoptada por el Poder Ejecutivo no tenía registro en la historia nacional. "Nunca se decretaron los servicios mínimos para ningún sector. Esto va a permitir que, en todo caso, la negociación que viene transitando y se viene encausando no genere más perjuicios a la economía del país mientras exista ese proceso de negociación”, declaró el jerarca,

Sánchez también dijo que esta medida se había dictado "conforme a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", y que con ella se había producido "un hito importante para establecer los mínimos indispensables para que funcione la terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo".

“Estoy muy confiado que se pueda arribar en las próximas horas a un acuerdo", expresó también el secretario de Presidencia, que agregó que el "problema" de fondo tenía "a todos muy preocupados".