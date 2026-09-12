Sánchez descartó "esencialidad lavada" en el puerto y pidió que "prime la racionalidad" para resolver conflicto

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, habló este sábado en Colonia sobre la reciente resolución de los ministerios de Trabajo (MTSS) y Transporte (MTOP) de establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en medio de arduas negociaciones por el convenio colectivo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato portuario (Supra).

“Generamos un hecho que no sucedió nunca en Uruguay. Nunca se decretaron los servicios mínimos para ningún sector. Esto va a permitir que, en todo caso, la negociación que viene transitando y se viene encausando no genere más perjuicios a la economía del país mientras exista ese proceso de negociación”, declaró Sánchez en rueda de prensa en Colonia.

Respecto a las consideraciones desde Katoen Natie -empresa accionista mayoritaria de TCP- que la medida de establecer servicios mínimos en el principal puerto del país es una “esencialidad lavada”, tal como informó El País este sábado, Sánchez lo descartó.

“No, es conforme a las normas de la OIT. Uruguay acaba de generar un hito importante para establecer los mínimos indispensables para que funcione la terminal de contenedores especializada del Puerto de Montevideo", respondió.

El jerarca añadió que el puerto de Montevideo “no está parado”. “Hay un conflicto entre la empresa y el sindicato, que esperamos que prime la racionalidad en ambos actores. Y le hemos solicitado a los dos que hagan los máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo”, acotó.

“Estoy muy confiado que se pueda arribar en las próximas horas a un acuerdo a que la empresa y el sindicato un problema que nos tiene a todos muy preocupados”, insistió el secretario de Presidencia.