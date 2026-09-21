Siete barcos no arribaron al puerto y las cargas salen en camión por paros

La decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), especializada en el movimiento de contenedores, generó que el Sindicato Portuario (Supra) extendiera el conflicto a todo el puerto de Montevideo con un paro de 24 horas que comenzará a las siete de la mañana de hoy y finalizará a la misma hora de mañana.

Según informó el gremio, la medida se realiza “en contra” de las resoluciones de los ministerios de Transporte y de Trabajo que “limitan el derecho a la huelga”.

El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata se agudizó desde enero de este año a la fecha con paralizaciones de 24 horas y parciales en el marco de la discusión de un nuevo convenio laboral. Las medidas provocaron las pérdidas para TCP de 371,5 horas, que afectaron 45 días de trabajo.

La conflictividad provocó que siete buques suspendieran sus arribos al puerto capitalino y que exportadores decidieran enviar contenedores en camión por tierra hacia el puerto de Río Grande (Brasil) para evitar la pérdida de contratos marítimos internacionales, según dijeron a El País fuentes portuarias.

El cronograma de medidas resuelto por el sindicato incluye, además, la realización el próximo jueves de una asamblea en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) con una paralización que comenzará a las 8 de la mañana de esa jornada.

Ese mismo día, en el puerto de Nueva Palmira, por donde salen e ingresan cargas de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pertenecientes a Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, también se hará una asamblea con paros desde las 8 de la mañana, según informó el Sindicato Portuario.

Según las fuentes, el paro decretado para hoy generará un impacto de entidad para las empresas operadoras portuarias y exportadores.

Se cerrarán los portones de ingreso del Acceso Norte a los camiones con cargas destinadas a las distintas terminales y muelles.

En tanto, en la Terminal Cuenca del Plata se realizará una paralización pero se trabajará con servicios mínimos en función del decreto dispuesto por los ministerios de Transporte y de Trabajo.

El director vocal de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini (Partido Nacional), dijo a El País que por el paro “seguramente se verá muy afectada” la actividad de carga y descarga en los depósitos y agregó que pese a que operen servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata, los camiones no podrán entrar por la medida decretada por el gremio. “Esta es una fuertísima afectación de 24 horas que, sin duda, va a paralizar toda la actividad portuaria. En la Administración Nacional de Puertos, el sindicato no tiene guardia gremial, ya que los servicios mínimos decretados es solo para TCP. Por lo tanto, los camiones no podrán ingresar al puerto”, dijo Gandini.

Sí entrarán cargas a la terminal de UPM a través del ferrocarril y también funcionará la terminal de pasajeros, cuyos visitantes ingresarán por la entrada ubicada sobre la calle Yacaré. “Todo lo demás estará bloqueado y no habrá actividad”, advirtió Gandini.

Amarre de proa Río Negro. MTOP y UTE firman acuerdo para garantizar funcionamiento de balsa El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y UTE concretarán la firma de un acuerdo de comodato para el uso de un predio estratégico sobre las márgenes del río Negro. Según informó el Ministerio de Transporte, la medida responde al incremento extraordinario del nivel del río, que inhabilitó temporalmente la infraestructura habitual de embarque a una balsa. El predio que cederá UTE permitirá instalar un puesto operativo alternativo y asegurar el funcionamiento de la balsa que conecta San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) con Blanquillo y Las Cañas (Durazno). Esta balsa registra un promedio de 60 frecuencias diarias y es clave para el traslado de pobladores de la zona. Juan Lacaze. Hidrografía realiza obras de dragado en el puerto deportivo La Dirección Nacional de Hidrografía efectúa obras de dragado de mantenimiento en el Puerto de Yates José Carbajal “El Sabalero”, en la ciudad coloniense de Juan Lacaze. El objetivo de los trabajos es aumentar la capacidad de amarras y mejorar la operativa del puerto que recibe muchas embarcaciones argentinas los fines de semana y los feriados decretados en el vecino país. El organismo informó que una vez finalizada la obra de dragado, la profundidad alcanzará los -1,80 metros referidos al cero de la escala de mareas del puerto. La inversión prevista asciende a $6.500.000. El plazo estimado de ejecución de la obra es de aproximadamente 90 días hábiles. Evento. Presidente de ANP anunció inversiones por US$ 42 millones en 2027 El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, anunció el miércoles 19 que se realizarán inversiones por US$ 42 millones en infraestructuras portuarias en 2027. En un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, Genta dijo que por los puertos administrados por el organismo pasan 9,6 millones de toneladas de mercancías. Agregó que en 2026 se aprobaron tres iniciativas privadas en el puerto por US$ 113,5 millones: una terminal de graneles líquidos por US$ 70 millones, un dique flotante y reparaciones navales por US$ 20 millones y un depósito especializado para krill por US$ 23,5 millones.

Francisco Mitrano, un histórico operador marítimo del puerto de Montevideo y director de la Agencia Marítima Antonio Mitrano S.A., afirmó a El País que “no hay ningún adjetivo” que pueda describir el “desastre” por el que pasa hoy la terminal capitalina. “Se reclamó (por parte del gremio) cualquier cosa. Se hicieron paros. Se rompieron los tráficos de mercaderías. Se fue la carga en tránsito. Hoy está llegando al puerto barcos con solo 50 contenedores. El puerto no dura mucho”, advirtió Mitrano.

El empresario hizo un llamado a los dirigentes de todos los partidos políticos para lograr un “punto final” a la conflictividad que se agudizó en el puerto en el correr de este año.

Mitrano sostuvo que se enteró de “las jugarretas” ocurridas en las reuniones en el Ministerio de Trabajo entre autoridades de la Terminal Cuenca del Plata y el gremio portuario.

“Allí se arman proyectos de acuerdos entre la empresa y el sindicato. Sin embargo, cuando el acuerdo está casi listo, se agregan más peticiones gremiales. Con este conflicto, (el sindicato) está deshaciendo el puerto”, dijo el empresario.

Tras advertir que en los 72 años de trayectoria nunca vio una situación como la actual, Mitrano señaló que el puerto de Montevideo corre riesgo por primera vez de desaparecer del tráfico de los buques de las grandes navieras.

Por su parte, el abogado experto en Derecho Marítimo, Alejandro Sciarra, dijo que Uruguay debe tomar una decisión que ha postergado durante demasiado tiempo: su principal puerto tiene que funcionar las 24 horas, todos los días del año.

“No se trata de negar el derecho de huelga ni de desconocer la función histórica de los sindicatos. Se trata de reconocer que existen actividades cuya interrupción produce consecuencias que exceden ampliamente la relación entre una empresa y sus trabajadores”, dijo Sciarra en una columna publicada en su cuenta de LinkedIn.

Señaló que una escala de un barco expuesta a interrupciones reiteradas deja de ser confiable para la naviera. “Cuando una compañía decide omitirla, trasladar un servicio o canalizar transbordos por otro puerto, la pérdida no se recupera al día siguiente de levantado el paro. Las rutas se reorganizan, los volúmenes se consolidan en otros lugares y la confianza tarda años en reconstruirse, si es que se reconstruye”, concluyó Sciarra.