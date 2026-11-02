Entre noviembre y diciembre llegarán al puerto de Montevideo más de 25.000 vehículos en 19 barcos

Entre 25.000 y 28.000 unidades arribarán al puerto de Montevideo en noviembre y diciembre de este año en 19 barcos oceánicos provenientes de Oriente y de Europa, indicaron a El País operadores portuarios.

Ya se sabe cuántos barcos vendrán con autos, camionetas y maquinaria. No obstante, aún no está confirmada la cifra final de rodados a embarcarse con destino a Uruguay en el correr de este mes.

La llegada de esa enorme cantidad de vehículos -al menos 25.000- impactará en el puerto de Montevideo, que hoy ya se encuentra con falta de lugares para estacionamiento.

La situación obligó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a solicitar al Ministerio de Transporte el uso de la explaya de maniobras de AFE para recibir a los rodados y maquinarias, informó El País el 19 de octubre pasado.

Las fuentes afirmaron que entre el viernes 30 de octubre y el 27 de noviembre llegarán al puerto de Montevideo diez barcos RO-RO con unos 13.000 vehículos. Agregaron que entre el 8 y el 22 de diciembre arribarán a la terminal capitalina alrededor de 12.000 rodados. Esos traslados serán realizados por buques pertenecientes a las navieras Grimaldi Lines, Glovis, Eukor y Cosco.

Entre el 70% y el 80% de los vehículos importados tiene como destino el mercado interno, dijo a El País el director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini (Partido Nacional).

El jerarca agregó que el 20% de los rodados son transbordados a otros barcos que tienen como destino mayormente Paraguay y, en menor medida, Argentina.

La saturación de vehículos es un hecho inédito en la historia del puerto de Montevideo. El fenómeno ocurre porque a partir del 1º de enero de 2027 el gobierno cobrará el Impuesto Específico Interno (IMESI) a aquellos autos eléctricos con valor de Aduana que superen los US$ 19.000.

Pero ni tirios ni troyanos esperaban un crecimiento tan grande de la demanda de movilidad eléctrica.

En un seminario sobre “Desafíos del Uruguay marítimo-portuario” organizado el 15 de octubre pasado en el Palacio Legislativo por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, el presidente de la ANP, Pablo Genta, reconoció el riesgo que genera en el puerto la falta de espacios para los autos importados y en tránsito.

Señaló que en el puerto hay un “incremento excepcional” de vehículos y agregó que el organismo acondicionó zonas del Acceso Norte y de Puntas de Sayago esperando el arribo de “un pico” de 14.000 rodados en el correr de los meses de octubre y noviembre.

Amarre de proa Canal Martín García. CARP y Jan De Nul formalizan el inicio de obra de dragado El jueves 15, la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), organismo binacional integrado por representantes de Uruguay y Argentina, y Jan De Nul, formalizaron el inicio de las obras de dragado del canal Martín García. Los trabajos en el canal, por donde navegan barcos con cargas de la Hidrovía Paraguay-Paraná, se enmarcan en la Licitación Pública Internacional Nº 1/2026. El documento rubricado por ambas partes habilita la ejecución de los trabajos previstos en el contrato firmado el 30 de julio de este año. Según el portal Altamarnews, los trabajos de la empresa belga abarcan el tramo del Río de la Plata comprendido entre el kilómetro 39, en la zona de la Barra del Farallón, y el kilómetro cero del Río Uruguay. Evento. Ministros de Urupabol acuerdan mejorar la navegación en la Hidrovía En la reunión de URUPABOL (Uruguay, Paraguay y Bolivia), realizada en Asunción el 29 de octubre pasado, los tres países definieron líneas de trabajo para fortalecer la cooperación portuaria, mejorar la navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná y promover la integración productiva. Uruguay estuvo representado por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry y jerarcas de otras reparticiones estatales. El encuentro permitió acordar acciones para mejorar la conectividad entre los tres países y facilitar el acceso de su producción a los mercados internacionales. La instancia se enmarca en el proceso de revitalización de URUPABOL y da continuidad al acuerdo alcanzado por los presidentes de los tres países el pasado 23 de septiembre en Nueva York. CIH. Uruguay propone que se amplíe las dimensiones de convoyes de barcazas El gobierno uruguayo propone la ampliación de las dimensiones de convoyes de barcazas, la actualización del reglamento del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) y la centralización de la información sobre el tráfico y las cargas que circulan por el corredor fluvial. Así lo adelantó la subsecretaria de Transporte, Claudia Peris, al referirse a la agenda que el país impulsará durante la 52º reunión del CIH, prevista para el 30 de noviembre y el 1º de diciembre en Montevideo, informó el portal Altamarnews. Las declaraciones de Peris se realizaron en el marco del Uruguay Logistics Forum 2026, organizado por el Instituto Nacional de Logística (Inalog) que se hizo el miércoles 28, en Montevideo.

Consultado Gandini acerca de cuándo ocurrirá el “pico” de rodados anunciado por Genta, el director blanco respondió que ello “se está dando en estas jornadas. Los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre son días de pico (de llegada de vehículos). Pero también hemos logrado (la Administración Nacional de Puertos) un acuerdo con las empresas (importadoras y exportadoras) para aumentar la rotación. Que los autos que llegan (al puerto) salgan más rápido” del mismo, explicó Gandini.

Destacó que esa rotación “mejoró” también la disponibilidad de espacios en el puerto de Montevideo.

De todas formas, Gandini insistió en que “hay una llegada sostenida” al puerto de Montevideo de barcos RO-RO (transportan rodados) con destino a Uruguay o para transbordos a otras embarcaciones que llevan autos para la región.

En el puerto uruguayo también se encuentran autos y camionetas armados por la empresa Nordex con destino a la exportación.

Por lo tanto, agregó Gandini, las instalaciones del puerto y la explaya de maniobras de AFE concedida por el Ministerio de Transporte a la ANP están “bastante completas”.

Dicho predio fue concedido hasta el 31 de diciembre de 2026.

El director por la oposición señaló que por el momento el problema de la falta de espacio tiene una “solución manejable”, pero advirtió que hay una cantidad enorme de vehículos que hoy están ocupando demasiados lugares en el puerto y no se pueden apilar uno arriba del otro como sucede con los contenedores.

En este momento, dijo Gandini, los rodados se ubican en los estacionamientos y también en sendas de circulación situadas debajo del Viaducto, en calles internas entre depósitos -habitualmente libres para movimientos de máquinas- y en zonas de rellenos ganadas al mar.

“Hemos tenido semanas de 8.000 y 9.000 vehículos ocupando todas estas áreas. A veces hay una cantidad menor de rodados y otras veces el puerto está a tope”, explicó el director blanco.

Señaló que por la llegada de barcos prevista de ahora hasta fin de año se mantendrá la situación incambiada.

Por su parte, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, dijo a El País que observa con preocupación la situación que hoy vive el puerto de Montevideo.

“La falta de espacio es una realidad. Nosotros tuvimos una reunión hace un tiempo con la ministra de Transporte (Lucía Etcheverry). En aquel momento le transmitimos la opción de que se utilizara un predio de AFE y finalmente lo hicieron”, agregó. Paz recordó que al sector automotor le sacaron espacios del puerto -por un compromiso de la ANP con una empresa- en un momento en que se aumentaba la llegada de vehículos.

“Eso fue un contrasentido y generó problemas. Y de ahora a fin de año van a llegar muchos autos”, advirtió el gerente de ACAU.

PEDIDO

Días atrás, la Administración Nacional de Puertos solicitó a las empresas importadoras que la ayuden a evaluar el comportamiento de las llegadas de vehículos para enero de 2027 para tener claro si se podrá atender ese volumen con las áreas propias sin la explaya de maniobras de AFE.

En tanto, operadores portuarios señalaron a El País que la presión sobre el puerto de Montevideo continuará hasta abril de 2027, ya que en esa fecha el gobierno chino disminuirá los subsidios que hoy otorga a su industria automotriz.

Por ende, explicaron las fuentes, las fábricas chinas tratarán de vender la mayor cantidad de vehículos posible en Europa y en América Latina antes de que se decrete una merma de los subsidios.

Según las fuentes, en los últimos años cambió la metodología de importaciones de autos en Uruguay, ya que los mismos provenían del Mercosur aprovechando las facilidades impositivas que otorgaba dicho bloque y ahora llegan desde China por la creciente demanda de vehículos eléctricos.

También señalaron que en el próximo año se renovará parte de la flota vehicular uruguaya, lo cual determinará que se mantenga el volumen de importaciones de autos chinos.