Saturación de autos en el puerto lleva a la ANP a usar predio de AFE

En el puerto de Montevideo ya no hay lugar para autos. Como una muestra de la gran demanda de autos cero kilómetro, vehículos sobre todo eléctricos ante el cobro del Impuesto Específico Interno (IMESI) previsto para el próximo año, diez barcos traerán, entre el lunes 5 y la misma fecha de noviembre, unos 14.000 vehículos provenientes de China y otros tantos de Europa. Así lo dijeron a El País fuentes portuarias.

Dos ejemplos muestran la magnitud del problema. El jueves 15 de octubre atracó en el puerto el “Heroic Ace” con 2.231 vehículos, de las cuales 1.600 eran Tesla, agregaron las fuentes.

Una segunda muestra de lo que ocurre en el puerto fue la llegada del barco “Grande Melbourne” de la compañía Grimaldi Lines que arribó el viernes 17 con aproximadamente 1.800 autos.

Un tercer ejemplo de la lista de arribos a Montevideo de barcos especializados en el transporte de vehículos es del buque “Gran Oriente”, también de Grimaldi Lines. El buque llegará el 5 de noviembre de este año con 3.231 vehículos. De esa cifra, 1.150 son de la marca BYD, dijeron las fuentes.

A los barcos provenientes de China hay que sumarles embarcaciones cargadas con más de 1.000 autos europeos operadas por las compañías Eukor, Cosco y Grimaldi.

A esos movimientos de barcos hay que sumar los realizados por los barcos de la compañía Independencia Shipping Lines (ISL), que llevan y traen material rodante y cargas entre Argentina, Paraguay y Uruguay.

Ante la falta de espacios para enfrentar este inédito aluvión de autos importados y en tránsito, la Administración Nacional de Puertos (ANP) solicitó el jueves 15 a la Dirección de Aduanas que autorice la utilización hasta el 31 de diciembre de 2026 del predio de la ex playa de maniobras de AFE para el almacenaje de vehículos desembarcados en el puerto de Montevideo. Así lo señala una resolución de la Aduanas a la que accedió El País.

Dicha solicitud se funda en que durante el primer semestre de este año se ha producido un “importante incremento” del ingreso de vehículos automotores al puerto de Montevideo, tanto con destino al mercado interno como en tránsito a los países de la región. Y agrega que los nuevos servicios y la cantidad de unidades desembarcadas “ha comprometido las posibilidades de atender esta demanda adecuadamente” en el puerto de Montevideo.

La ANP advierte a la Aduanas que tampoco existen suficientes equipos de carga de automóviles (cigüeñas) para llevarlos a depósitos extraportuarios y asegurar una rotación más fluida y liberar espacio dentro del recinto portuario.

Según la ANP, en reuniones mantenidas con el Centro de Navegación (Cennave) y con los principales agentes marítimos y operadores de esta actividad se ha confirmado para los meses de octubre y noviembre la llegada de unos diez (10) buques RoRo y Car Carriers con miles de vehículos, que requerirán almacenaje temporal en el puerto de Montevideo. Agrega que para poder atender esta demanda excepcional es necesario disponer de espacio adicional cercano al recinto portuario para el almacenamiento de rodados.

Como la playa de maniobras de AFE no es un recinto portuario, la ANP informó a Aduanas que comenzará a utilizar dicho predio como depósito de vehículos a partir del viernes 16.

Sostiene que la excepcional cantidad de vehículos en el puerto deriva en “circunstancias de riesgo” en la seguridad operativa, así como en la necesidad de facilitar el comercio exterior y su posicionamiento internacional.

En una resolución, la Dirección Nacional de Aduanas resolvió habilitar, en forma excepcional, transitoria, en carácter precario y revocable, la ex playa de maniobras de AFE hasta el 31 de diciembre de 2026, para el almacenaje de vehículos en depósito y en tránsito.

Operadores portuarios aguardan que a corto plazo se haga pública una resolución del Ministerio de Transporte autorizando a la ANP a usar la ex playa de maniobras de AFE para estacionar vehículos importados y en tránsito.

En un seminario sobre “Desafíos del Uruguay marítimo-portuario” organizado el jueves 15 en el Palacio Legislativo por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, el presidente de la ANP, Pablo Genta, reconoció el riesgo que genera en el puerto la falta de espacios para los autos importados y en tránsito.

Sostuvo que en el puerto hay un “incremento excepcional” de vehículos y agregó que el organismo acondicionó zonas del Acceso Norte y de Puntas de Sayago esperando el arribo de “un pico” de 14.000 rodados en el correr de este mes y noviembre.

En otro tramo del evento, el director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini (Partido Nacional) advirtió que “hoy tenemos autos hasta los techos (...) Hay barcos (con vehículos) esperando afuera porque no tienen muelles”.

Amarre de proa Graneles líquidos. ANP adjudicará una licitación para mover 200.000 toneladas La Administración Nacional de Puertos aprobó en diciembre de 2025 un llamado a licitación para empresas interesadas en operar una zona de alijo y transferencias en el Río Uruguay. En la zona, ubicada al sur de Nueva Palmira, funcionará una estación de transferencias y alijo de graneles líquidos y biocombustibles. Por ello el organismo pidió al Ministerio de Transporte el álveo del lugar. Es posible que la adjudicación a una empresa sea tratada en la sesión del Directorio de esta semana. La firma transferirá un mínimo de 200.000 toneladas de graneles líquidos y biocombustibles en tránsito con destino a Argentina, Bolivia y Paraguay, informó el presidente de la ANP, Pablo Genta. Profundidad. Las tres dragas de la ANP están fuera de servicio por roturas Las tres dragas de la ANP no están trabajando por roturas e inconvenientes varios, dijeron a El País fuentes portuarias. La única que estaba operativa era la D9 y desde que salió del dique está con un problema tras otro, agregaron las fuentes. La D11 hace cuatro meses que está parada y la D7 también se encuentra en el dique. Según fuentes portuarias, los problemas de las dragas se originan en malas decisiones del Gerente del Área, escasa supervisión de los trabajos de reparaciones en la draga D9 en el dique mientras que la draga D11 fue parada para hacer mantenimiento de los motores principales cuando aún no se contaba con los repuestos, según señalaron las fuentes. Río Uruguay. Se moverán 25 millones de toneladas de mineral de hierro en 2029 La ANP posee aguas arriba de Nueva Palmira una zona de alijo y transferencia de mineral de hierro denominada Punta de Arenal Norte. Allí llegan en barcazas el mineral de hierro proveniente de Brasil. Se trata de un negocio en aumento. En el área pública del puerto de Nueva Palmira las transferencias de mineral de hierro de barcazas a barcos oceánicos aumentaron un 8% en 2025, mientras que en Punta de Arenal Norte alcanzó un récord de tres millones de toneladas movilizadas. En tanto, en Corporación Navíos la cifra trepó a cuatro millones de toneladas de ese producto. El volumen movilizado de mineral de hierro podría alcanzar en tres años unas 25 millones de toneladas, según la firma LHG Mining.

MEDIDA

En la apertura del seminario, el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Juan José Olaizola, recordó que en 2025 y 2026 ocurrieron 80 días de paros en el puerto, lo cuales causaron perjuicios a exportaciones, importaciones y tránsitos y, además, impactaron en la imagen del país.

El parlamentario blanco advirtió que Argentina mejora aspectos de su operativa portuaria desregulando la actividad y facilitando las operaciones marítimas y logísticas. Agregó que Brasil, por su parte, hizo inversiones importantes en sus puertos y en los canales de acceso.

Y advirtió que las cargas que hoy llegan a Montevideo pueden ser captadas por puertos brasileños ubicados en el sur del país vecino. Por eso, dijo Olaizola, es clave para Uruguay dragar a la brevedad el canal de acceso al puerto para poder ser competitivo en el región.

En tanto, la presidenta del Centro de Navegación, Mónica Ageitos, señaló que Uruguay tiene 15 puertos públicos y privados, de los cuales los principales son el puerto de Montevideo y el de Nueva Palmira.

Advirtió que si Uruguay quiere tener puertos hub (concentran las cargas de otros países para su posterior redistribución) necesita integrarse a las principales rutas navieras, contar accesibilidad marítima y terrestre, tener infraestructura moderna y un marco regulatorio estable y previsible.

Con respecto a los desafíos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, Ageitos afirmó que se debe mantener los canales navegables mediante dragados. “Las navieras van a elegir los puertos más preparados”, concluyó la presidenta del Centro de Navegación.