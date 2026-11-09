Siniestro fatal en Maldonado: motociclista murió tras despistar e impactar contra una columna en ruta 9

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la tarde de este lunes, a la altura del kilómetro 119 de ruta 9.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, sobre las 18:32 horas, se recibió un llamado al servicio de emergencias 911 informando sobre un siniestro de tránsito grave.

Al lugar concurrió personal policial y una unidad de emergencia médica, cuyo médico a cargo constató el fallecimiento del conductor de una motocicleta, un hombre de 63 años.

De acuerdo con la información primaria, el motociclista habría perdido el dominio del birrodado, despistando e impactando contra una columna.

Se hizo presente en el lugar la encargada interina de Seccional 3era, Policía Científica y tomó intervención el área de Analítica, continuándose con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Fatal en ruta Interbalnearia

Otro siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este lunes en el kilómetro 29 de la ruta Interbalnearia. Allí, un joven de 23 años que se trasladaba en una moto murió luego de chocar contra un auto.

Según informó Policía Caminera, el accidente ocurrió sobre las 15:40 horas en la intersección con avenida Pérez Butler, cuando un vehículo que circulaba de oeste a este por la ruta Interbalnearia fue impactado en su lateral derecho por una moto que circulaba por el mismo camino, pero en sentido opuesto.

Desde la dependencia policial detallaron que el auto fue impactado cuando pretendía girar a la izquierda para tomar Pérez Butler.

Siniestro de tránsito fatal en ruta Interbalnearia. Foto: Policía Caminera.

Una mujer resultó con lesiones

Como consecuencia del impacto, resultó fallecido el motociclista. Mientras que a la acompañante del auto, una mujer de 58 años, se le diagnosticó un "traumatismo grave" y fue trasladada al Casmu.

El vehículo era conducido por un hombre de 55 años que resultó ileso. En el lugar se le realizó una espirometría que arrojó resultado cero.

La ruta se mantuvo parcialmente obstruida y el tránsito se canalizó por senda rápida.