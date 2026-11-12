Dónde ver Argentina vs. Uruguay en vivo este 13 de noviembre; amistoso internacional en la Bombonera

La selección de Uruguay visitará a Argentina este viernes 13 de noviembre, en un amistoso internacional que se disputará en la Bombonera a partir de las 20:00 horas.

El clásico del Río de la Plata será el primer gran desafío del director técnico de la Celeste, Diego Forlán, luego de dirigir tres partidos en la pasada fecha FIFA, en la que sumó goleadas a favor frente a India y Corea del Sur (6-1 y 4-1), y una derrota de 3-1 frente a Japón.

El enfrentamiento ante la selección dirigida por Lionel Scaloni no será el único amistoso que tendrá la selección uruguaya, ya que el martes 17 de noviembre se enfrentará a República Dominicana en el Campus de Maldonado.

¿Por dónde pasan el amistoso entre Argentina y Uruguay?

El choque estará disponible para Uruguay a través de las señales de DSports en cable y las aplicaciones DGO y Flow. Además, se podrá ver en AUF.TV y Antel TV.

Para ver el partido desde el territorio argentino, las señales que lo transmitirán son TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, TyC Sports Play y mitelefe.

Cómo afronta Forlán el clásico del Río de la Plata

El seleccionador celeste habló en conferencia de prensa previo al choque y se refirió a la importancia que tiene para Uruguay, a pesar de que no se juega por los puntos: "Son partidos que por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia y tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones".

También explicó por qué eligió al rival de turno cuando se le presentó la oportunidad: "Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial y campeón de América y del mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador".

Los convocados de Uruguay para esta doble fecha FIFA son los siguientes futbolistas:

Convocados de la selección uruguaya para los amistosos frente a Argentina y República Dominicana. Foto: @Uruguay.

Empieza la era pos-Messi para Argentina

En tanto, para Argentina comienza la era sin Lionel Messi, quien se retiró del seleccionado Albiceleste. Son 28 los futbolistas citados por Scaloni para afrontar la doble fecha frente a Uruguay y Costa Rica.

Entre los máximos referentes del plantel de Argentina aparecen Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Alvarez.

Lionel Scaloni en un entrenamiento con la selección argentina. Foto: JUAN MABROMATA/AFP fotos.

El partido de Argentina frente a los ticos será el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.