Caso Penadés: exsenador fue sobreseído por caso de una víctima luego de que defensa presentara investigación

La jueza Marcela Vargas accedió al pedido de la defensa del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y dispuso su sobreseimiento por el caso del denunciante identificado como “J”, cuyo testimonio había sido incluido en la investigación. De esta manera, el caso dejará de formar parte de la causa, luego de que este martes se desarrollara una nueva audiencia de control de acusación.

El abogado defensor de Penadés, Homero Guerrero, dijo a El País que en esta audiencia "se sacan todos los incidentes que se pueden quitar antes del juicio". Sobre este caso, expresó que el denunciante, identificado con la letra J, había señalado que "un viernes de mayo de 2021 había tenido un encuentro con Penadés". "Relató que lo levantó en la calle en un boliche de Ciudad Vieja y lo abusó en un inmueble", señaló el abogado, en referencia a un hotel de alta rotatividad.

Sin embargo, la defensa del exlegislador realizó una investigación con información reservada para demostrar que el relato era falso. El trabajo reunió datos del boliche, del hotel, del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Gustavo Penadés durante la audiencia de control de acusación. Foto: Ignacio Sánchez.

Investigación reservada

En la investigación, a los abogados se les explicó que "en 2021 el local estaba cerrado porque era pandemia" y además indicaron contradicciones del denunciante, que "dijo salió corriendo del lugar, pero solo se podía entrar o salir desde el garaje de la habitación y con la habilitación de la recepción.

"En la investigación recabamos que en ese local trabajaba Jonathan Mastropierro. Además, la víctima vino por Romina Celeste. También constatamos que en esa fecha Penadés no estaba en Montevideo, sino en su casa afuera", expresó Guerrero.

La jueza Vargas hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso el sobreseimiento de Penadés por el caso de la víctima identificada con la letra “J”.

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno revocó la condena de la Justicia en primera instancia y dispuso que el profesor Sebastián Mauvezín cumpla arresto domiciliario total, con dispositivo de monitoreo electrónico y prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas. Por su parte, se confirmó la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva para el exsenador Gustavo Penadés .