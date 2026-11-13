Caso Penadés: Fiscalía dijo que nombre del exsenador ya era manejado en el Mides antes de las denuncias

La Fiscalía sostuvo este jueves que el nombre de Gustavo Penadés ya había surgido en entrevistas a personas trans en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) antes de que el caso se hiciera público con las denuncias. La afirmación se dio durante una audiencia de control de acusación realizada este jueves, cuando la defensa del exsenador se opuso a que dos funcionarias declaren en el juicio sobre lo que escucharon en esas entrevistas.

La Fiscalía propuso interrogar a las funcionarias, entre otros temas, sobre las tareas que desempeñan, sus conocimientos técnicos y la situación de vulnerabilidad de las personas trans. La discusión se concentró en las actas de entrevistas con personas trans que Fiscalía identifica como víctimas de este caso, en las que se mencionó a Penadés. Los abogados del exsenador cuestionaron que las funcionarias puedan incorporar al juicio el contenido de actas a través de su relato, diciendo que se tratan de actas anónimas.

Uno de los puntos en disputa fue la identidad de una de las personas entrevistadas. Según la defensa, la Fiscalía da por acreditado que ambas funcionarias entrevistaron a la víctima identificada en la causa como MID2. Los abogados sostuvieron que de las declaraciones no surge que se tratara de esa persona. También cuestionaron que se recurra a las funcionarias para introducir dichos de personas que no comparecerán en el juicio.

El abogado Juan Raúl Williman, representante de las víctimas junto a Soledad Suárez, recordó que la reserva de las identidades de las víctimas ya había dado lugar a discusiones en la causa. Aseguró que lo que correspondía resolver en esta instancia era si el juez de juicio debía escuchar a las funcionarias. "No estamos ante la evaluación, sino en la pertinencia de esta información en el juicio", dijo. Laura Robatto, que defiende a Penadés junto a Homero Guerrero, insistió en que había información que otros participantes en la audiencia conocían y que la defensa desconocía.

La discusión con respecto a estas dos testigos quedó pendiente para la próxima audiencia.

Penadés se retirará de sala mientras declare una de las víctimas

Las partes sí llegaron a un acuerdo sobre cómo declarará un hombre que tenía 19 años cuando Penadés lo habría seguido en Maldonado, en enero de 2014. Fiscalía pretende interrogarlo sobre qué hacía ese día, quién se le acercó, qué le dijo y qué ocurrió después. También quiere que relate qué conversó el entonces senador con los policías que intervinieron.

La Fiscalía pidió que el hombre declare desde una sala adyacente. Argumentó que, aun después de los años transcurridos, tener al acusado enfrente podía afectarlo psicológicamente y repercutir en la calidad de su relato. Guerrero, abogado de Penadés, dijo que la defensa aceptaba que el hombre declarara, pero pidió que se explicara por qué necesitaba hacerlo en otra sala. Señaló que el episodio se remontaba a 12 años atrás, que el testigo es policía y que ya declaró dos veces ante la Fiscalía.

Robatto cuestionó en qué circunstancias se habían tomado esas declaraciones. La abogada propuso que el testigo permaneciera en sala y que fuera Penadés quien siguiera la declaración desde otra habitación. Finalmente, esa fue la solución que acordaron las partes.

Otros testigos presentados por Fiscalía y que fueron admitidos por la jueza fueron una policía que actuó en ese caso, a la que la Fiscalía quiere preguntarle con quién se entrevistó, cómo se identificó el imputado esa noche y quiénes estaban presentes. Si bien la defensa de Penadés se opuso al testimonio de otro policía por considerarlo sobreabundante, la jueza rechazó la objeción.

En la misma audiencia, la Fiscalía desistió de convocar a otros dos testigos, explicando que no estaban emocionalmente preparados para declarar.