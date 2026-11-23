Este domingo se celebraron las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), donde votó el 81% de 2,2 millones de habilitados. Por su carácter obligatorio, quienes no sufragaron -y sí figuraban en el padrón de la Corte Electoral- tendrán que justificar su ausencia si quieren evitar sanciones económicas.

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, señaló a Noticias 5 que este martes 24 el organismo habilitará un formulario digital en su sitio web . Allí se podrá solicitar la exoneración del pago de la sanción económica hasta el jueves 21 de enero de 2027.

Para el caso de aquellas personas que estuvieron fuera del país durante el domingo de las elecciones, el plazo es distinto: se puede justificar la no emisión del voto dentro de los 60 días desde la fecha de retorno a Uruguay.

Además del formulario digital mencionado, también se puede hacer el trámite de manera presencial en cualquiera de las oficinas electorales departamentales u oficinas inscriptoras delegadas de la Corte Electoral. La información de esas oficinas se puede encontrar en este enlace .

Causales válidas para justificar el no voto

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:



Enfermedad , invalidez o imposibilidad física : se debe probar con certificado médico.



, o : se debe probar con certificado médico. Razones de fuerza mayor : se debe establecer con precisión en qué consisten y acreditarlas mediante prueba documental.



: se debe establecer con precisión en qué consisten y acreditarlas mediante prueba documental. Encontrarse fuera del país el día del acto electoral: se debe presentar prueba documental donde conste la fecha de salida y entrada al país.



el día del acto electoral: se debe presentar prueba documental donde conste la fecha de salida y entrada al país. Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar (no válido para mandatarios de empresas): se debe probar domicilio real con documentación.

La autoridad electoral uruguaya agrega que las personas que estaban habilitadas para votar en más de un orden -activos, pasivos, empresas- deberán justificar cada uno por separado en cada caso.

Un hombre reparte la lista 11, que cuenta con el respaldo del Pit-Cnt, en el marco de las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Multas por no votar y no presentar justificación

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurrieron a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:



Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR ($ 1.948,97 a valores de noviembre).

y deberán abonar una sanción de ($ 1.948,97 a valores de noviembre). En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR .

con títulos expedidos por la (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a . Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.La escala también rige para quienes no designaron un mandatario dentro del plazo reglamentario.

Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que ya está operativo en la página web de la Corte Electoral.