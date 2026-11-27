Luego de un escrutinio que duró varios días, este viernes se conoció quién ganó la representación de los jubilados en el Banco de Previsión Social (BPS), tras las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo. Según consta en la web de la Corte Electoral, la directora electa por los trabajadadores es Estela Ovelar, de la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) vinculada al Pit-Cnt.

La lista 1, encabezada por Ovelar, obtuvo 145.482 votos. En segundo lugar se ubicó Renald Borreiro, de "Hay otro camino" con 143.852 para la lista 5. Completando el podio se encuentra la lista 2 de María Angela Pereira, que obtuvo 21.128 votos.

Los votos en blanco fueron 30.227. Por su parte, los anulados, alcanzaron los 29.014. Los votos observados en este caso fueron un total de 6.375.

Estela Ovelar en comisión del Senado Foto: Cámara de Senadores.

Con este resultado, Onajpu retiene la representación de los pasivos, algo que ocurre desde 1992.

¿Cuánto ganarán los directores sociales electos?

Según la escala oficial del Banco de Previsión Social a fecha de enero de 2026, publicada en su sitio web, cada director del BPS percibe $ 213.113 nominales mensuales ($ 161.983 de sueldo base y $ 51.130 de gastos de representación).

Sanciones por no votar

Para quienes no hayan efectuado el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no hayan concurrido a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente: los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 Unidad Reajustable (UR) que equivale $1.948,97. En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.