Miles de jubilados y pensionistas en Uruguay esperan recibir a finales de este 2026 el pago que suele otorgar el Banco de Previsión Social (BPS) alrededor de esta época por concepto de la canasta de fin de año. En este contexto, es clave tener en cuenta quiénes son los pasivos incluidos bajo este beneficio, de cuánto será la partida y en qué fecha se abonará.

Según detalló BPS en un comunicado reciente, el número de personas que reúnen las condiciones y los requisitos para poder acceder a la canasta de fin de año ronda las 166.000.

La partida especial de fin de año de BPS se comenzará a pagar a los beneficiarios desde el miércoles 2 de diciembre de 2026.

¿Quiénes acceden a la canasta de fin de año de BPS?

El organismo público especificó que las personas a quienes alcanza este beneficio son:



Personas jubiladas que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominales.

que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominales. Personas pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez

Beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides), mayores de 65 años al 30 de setiembre de 2026, que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominal

BPS además indicó que un requisito específico para poder cobrar es que las personas comprendidas deben vivir en territorio uruguayo y no pueden percibir ningún otro ingreso de origen público o privado.

Persona contando pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Otra condición establecida es que los pensionistas deben tener 65 años o más para poder acceder.

No se necesita hacer ningún trámite para percibir el monto correspondiente a la canasta de BPS. El pago se hará al mismo tiempo que se abonen las prestaciones del mes de diciembre, correspondientes a noviembre. Será a través de los medios de pago donde cada pasivo cobra su prestación habitualmente.

Por último, BPS informó que las personas que reúnan las condiciones necesarias para acceder a un reajuste de la pensión por sobrevivencia o al beneficio de la canasta de fin de año podrán presentar una declaración jurada de sus ingresos personales y familiares, a efectos de solicitar dichas prestaciones. Se puede gestionar a través de este enlace.

¿Cuándo se cobran las pasividades de diciembre 2026?

Las fechas en las que se realizarán los pagos de pasividades de diciembre 2026 para jubilados y pensionistas ya fueron anunciadas por BPS.

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el miércoles 2 de diciembre y el lunes 21 de diciembre, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para diciembre a través de este enlace .

Los beneficiarios de Montevideo o el interior que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el miércoles 2 de diciembre.

Adulta mayor frente a la sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos) tanto en Montevideo como el interior, podrán cobrar desde el jueves 3 de diciembre hasta el lunes 21 de diciembre de 2026.