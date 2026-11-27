El Banco de Previsión Social (BPS) pondrá en funcionamiento a lo largo del mes de diciembre de 2026 una iniciativa con la que aplicará tasas de interés diferenciales para préstamos dirigidos a un grupo determinado de jubilados y pensionistas.

Todavía no hay una fecha exacta anunciada por BPS para la aplicación de la tasa diferencial para nuevos préstamos. El organismo previsional confirmó a finales de octubre que se comenzaría a implementar "en el correr del mes de diciembre", y que "los detalles para acceder a las nuevas condiciones se comunicarán oportunamente a través de los canales institucionales del BPS".

Esta campaña se pondrá en marcha después de que BPS habilitó en noviembre y por 120 días otro beneficio: la refinanciación de deudas correspondientes a préstamos finalizados antes del 31 de mayo de 2026 que mantengan cuotas impagas.

Para quiénes aplican los préstamos con tasas diferenciales de BPS a partir de diciembre

El organismo público comunicó que la tasa diferencial para nuevos préstamos se aplicará a partir de la fecha estipulada únicamente para beneficiarios con pasividades mínimas.

Cabe destacar que BPS aplicó también una reducción de 2,25 puntos porcentuales para las tasas para todos los jubilados y pensionistas. Pero, específicamente para los pasivos de menores ingresos, la reducción será todavía mayor: 5 puntos porcentuales menos que la tasa vigente.

De esa manera, las tasas para este grupo específico de jubilados y pensionistas pasarán a ser las siguientes, por un período de 90 días:

Plazo Nuevas tasas Tasas diiferenciales 6 cuotas 21,25 % 16,25 % 12 cuotas 24,25 % 19,25 % 18 cuotas 25,25 % 20,25 % 24 cuotas 25,25 % 20,25 %

En un principio se había anunciado que se realizaría el 1º de noviembre, pero finalmente se pospuso para diciembre. De acuerdo al comunicado del 28 de octubre, "esta disposición busca asegurar una adecuada implementación y acceso a dicho beneficio tanto a través de los servicios en línea como en la atención presencial (en oficias de BPS y agentes descentralizados)".

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

No obstante, en esa misma comunicación se confirmó que a partir de la puesta en marcha y durante un plazo de 90 días se mantendrán las condiciones anunciadas originalmente, respecto a la reducción de 5 puntos porcentuales en la tasa de interés de préstamos destinados a jubilados y pensionistas.

BPS también ofrece un plan de refinanciación de deudas para pasivos

Desde noviembre, los pasivos también tienen acceso a refinanciar las deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con una exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original. El saldo se podrá refinanciar en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés a la mitad de la vigente.

Hombre adulto mayor en frente a la sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/El País

Otro beneficio ya aplicado por BPS consiste en la reducción de la tasa de interés de los préstamos destinados a financiar tratamientos dentales, la compra de audífonos, lentes y prótesis en general, que pasa del 19,5 % al 12 %. Esto representa una disminución de 7,5 puntos porcentuales en la tasa de interés, lo que permite mejorar las condiciones de acceso al crédito para los beneficiarios y reducir el costo financiero asociado a la atención de necesidades vinculadas a la salud y la calidad de vida.