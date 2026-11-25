Martín Aguirre, director de la Redacción de El País, dedicó su columna de este miércoles en el programa de streaming En Clave País a analizar los resultados de las elecciones en BPS, donde por primera vez desde 1992 no tendrá la representación del Pit-Cnt dentro del organismo, pese a que durante varios años no tuvo competencia.

“El tema de la representación social generalmente el problema que tiene es que deja de ser una verdadera representación social para ser una representación de los sectores que tienen más capacidad de movilización. Entonces, quienes están realmente movilizados suelen ser los que ganan. En los hechos no creo que represente un cambio demasiado significativo, pero sí creo que lo representa a nivel de imaginario público y a nivel social”, detalló Aguirre.

Para el director de la Redacción de El País, lo que hizo “inteligente” la campaña de Lorena Roqueta fue decir “es nosotros o es el Pit-Cnt” y “logró captar una percepción que hay en un sector no minoritario de la sociedad que ve al Pit-Cnt como una organización que no es representativa de los trabajadores genuinos o que tiene generalmente intereses políticos que van más allá de lo que dice defender”.

Martín Aguirre Foto: Nahuel Arrué

“La gente que votamos es la que tiene que gobernar. ¿A quién responden realmente estos directores que aparecen que nadie sabe quiénes son y que tienen agendas muchas veces muy personales?”, cuestionó Aguirre y planteó que esto muestra “la fragilidad que tienen algunos sectores que tienen una voz muy fuerte en la opinión pública, pero que en los hechos realmente no representan a tanta gente como dicen representar”.

“Pincha el globo del imaginario colectivo de que el gran representante de los trabajadores es el Pit-Cnt”

Aguirre también resaltó que el resultado de las elecciones "de alguna manera pincha un ese globo del imaginario ejecutivo de que el gran representante de los trabajadores es el Pit-Cnt".

Para el director de redacción, la central sindical "es representante de un sector muy particular de los trabajadores, de los sectores formales, que están en determinados rubros donde hay facilidad de asociación y de agremiación, pero son justamente los sectores que en el mercado laboral cada vez tienen menos preponderancia".

A pesar de esto, para Aguirre "creer que que esto permite hacer una lectura de acá a 3 años es es muy aventurado".

Martín Aguirre foto: Nahuel Arrué

¿Son útiles las elecciones en BPS?

Consultado por la utilidad de las elecciones en BPS y el factor de que sean obligatorio participar en ellas, Aguirre las comparó con las elecciones de la Universidad de la república (Udelar), donde "muchas veces se eligen representantes de los estudiantes o de los docentes, sobre todo a nivel de los estudiantes, que en el fondo no son representativos de la mayoría de los estudiantes, sino de pequeños grupos que se saben organizar muy bien".

"La realidad es que nadie conoce demasiado a los candidatos, no tiene una sensación de que sea algo que le afecte en su vida privada, en su vida personal y por lo cual termina yendo a votar a disgusto y a votar a lo que tenga arriba de la mesa" o por evitar una multa, explicó.

"Más que cuestionar la obligatoriedad del voto, lo que hay que cuestionar es la utilidad de tener estos representantes extrapolíticos en las organizaciones públicas. Cuando nosotros votamos a un sistema político para que nos represente, ¿no son sociales los políticos?", reflexionó.