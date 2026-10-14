Café Solidario 2026: qué es, cuándo se realiza la nueva edición y cómo colaborar con la Fundación Caldeyro Barcia

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que durante la jornada del jueves 15 de octubre de 2026 se realizará la 16ª edición de Café Solidario. Esta propuesta, convocada por Paseo Centro, abarcará bares y cafeterías en 14 departamentos del territorio nacional.

En este caso, el total de lo recaudado por la venta de café estará dirigido a la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, una organización centrada en los niños prematuros desde hace más de 25 años.

El lanzamiento oficial del evento se realizó el martes 13 de octubre en el edificio sede de la IMM y contó con autoridades de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell, de Grupo Centro y con Viviana Repetto, secretaria general de la IMM, entre otros.

Durante el evento, Repetto hizo hincapié en que la compra del café no solo genera una instancia de encuentro, sino que significa “el aporte de un granito de arena para hacer posible que niñas y niños de nuestro país puedan tener mejores condiciones de vida”.

Viviana Repetto, secretaria general de la Intendencia de Montevideo, durante la presentación de la 16ª edición de Café Solidario. Foto: Intendencia de Montevideo.

Cómo participar del Café Solidario: opciones para empresas, clientes presenciales y donaciones virtuales

Según lo comunicado por el organismo capitalino, existen diversas formas de colaborar con la jornada, tanto a nivel empresarial como a nivel de público en general.

En el caso de las empresas, la intendencia explica que se puede realizar mediante la compra de cupones que luego puedan ser regalados a empleados o clientes. Este proceso se realiza abonando el total del valor de los cupones a Grupo Centro, para luego ser canjeados por los beneficiarios en las cafeterías participantes durante el jueves 15 de octubre.

En el caso de aquellas personas que deseen participar de la jornada de manera particular, pueden hacerlo comprando un café en cualquiera de los locales adheridos. La lista incluye bares y cafeterías a lo largo de 14 departamentos, y se encuentra detallada en el sitio web de Paseo Centro .

Barista preparando un café. Foto: Canva.

No obstante, existe una tercera forma para que las personas interesadas que no puedan concurrir a los locales participen y apoyen la causa de manera virtual.

Se trata de la compra de un café simbólico, a través de la plataforma web de Colectate mediante este enlace , o accediendo a la colecta número 10952 en ese sitio web. Este es el único caso en el que la donación ya está habilitada y permanecerá disponible hasta el 31 de octubre, según indica el propio sitio.