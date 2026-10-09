Uruguay es el mejor país para mudarse después de la jubilación, según un índice global

El Informe e Índice Global de Jubilación 2026, elaborado por Global Citizen Solutions, colocó a Uruguay como el mejor país para mudarse luego de jubilarse. El índice, que compara 46 programas de jubilación, ingresos por pasividad y programas de visas no lucrativas, otorgó un puntaje casi perfecto a Uruguay (99,9) destacándolo por su “movilidad, ciudadanía y optimización tributaria”.

Según detalla el informe, la idea de que la vida después de la jubilación pueda pasarse en otro país es "reciente". Mientras durante la mayor parte del siglo XX "la vejez se vivía cerca del lugar donde se había desarrollado la vida laboral", en las últimas décadas se ha extendido "el traslado de personas mayores a través de regiones o fronteras en busca de una mejor calidad de vida en la vejez".

¿Por qué Uruguay es el mejor país para retirarse?

Según el índice, Uruguay se quedó con el primer puesto del índice 2026 gracias al alto puntaje que obtuvo en todas las categorías de evaluación, a saber: calidad de vida; movilidad y ciudadanía; optimización tributaria; costos e inversión.

Los interesados en mudarse a Uruguay luego de la jubilación “pueden solicitar la residencia permanente directamente, sin pasar primero por una etapa de residencia temporal”, detalla el índice.

Foto: Needpix.

Además, aunque menciona un ingreso mensual estable de US$ 1700, el informe detalla que Uruguay “no pide un ingreso mínimo fijo para la residencia permanente general, sino que exige a los solicitantes que demuestren medios suficientes para mantenerse”.

Otro punto a favor que se resalta es que Uruguay ofrece una de las vías más cortas para obtener la ciudadanía: tres años para los casados y cinco para los solteros.

"La calidad de vida es el punto débil relativo de Uruguay en el índice, principalmente debido a su desempeño ambiental. Este resultado no altera la posición del país en la práctica: Uruguay sigue siendo uno de los países más estables política y económicamente de América Latina, uno de los líderes regionales en calidad de vida y es citado regularmente como el más seguro", agrega.

Uruguay “es ideal para quienes valoran la libertad de viajar y buscan un camino claro hacia una segunda ciudadanía; la principal desventaja es que el tratamiento fiscal de los ingresos extranjeros y de jubilación es menos favorable”, señala el informe.

El top 10 de mejores países para mudarse después de la jubilación

Siguiendo a Uruguay, el segundo lugar de la lista lo ocupa Mauricio, con 99,8 puntos y España, con 99,6. Completan en top 5 Costa Rica, con 99,5 puntos y Portugal, con 99,3.

Este es el top 10 de mejores países para mudarse tras la jubilación:



Uruguay Mauricio España Costa Rica Portugal Paraguay Letonia Andorra Italia Grecia

"El Informe e Índice Global de Jubilación 2026 confirma que no existe un único destino ideal para la jubilación o la residencia para obtener ingresos pasivos, sino solo la mejor opción para un conjunto particular de prioridades", concluye el estudio. Aquí se puede leer el informe completo.