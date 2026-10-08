Hamburguesa uruguaya entra al podio de las mejores de Latinoamérica: ¿cuál es su secreto?

La hamburguesería uruguaya HDP está de celebración este jueves ya que vuelve a casa con un premio bajo el brazo desde São Paulo (Brasil), donde se celebró la edición 2026 de los Premios Hamburguer Perfeito, el concurso de mejores hamburguesas de Latinoamérica.

"En una región donde la morcilla es parte de la cultura de la barbacoa, alguien tenía que incorporarla a una hamburguesa. HDP fue más allá: pusieron la morcilla en la plancha y la aplastaron", señala la web de los premios, que otorgaron el tercer puesto del ranking de Latinoamérica a la hamburguesa La Morci.

Tercer puesto de los Premios Hamburguer Perifeito 2026 para La Morci de HDP Foto: HDP

Según cuentan sus creadores, "la Morci consiste en dos hamburguesas de 100 gramos con una corteza crujiente, queso Emmental, col encurtida y alioli. Entre ellas, la morcilla, un embutido tradicional muy arraigado en la cultura culinaria de Uruguay y Argentina, se cocina a la plancha hasta que queda muy crujiente".

Al ser aplastada, la morcilla "cambia de textura y adquiere acidez, grasa y un toque crujiente".

Otras tres hamburgueserías uruguayas se meterieron entre las mejores de Latinoamérica en el concurso celebrado en Brasil.

Farsa Burguers se quedó con el puesto número 9; The Burguer Vilas con el 14 y Burguer Point con el puesto 22.

¿Cuáles son las mejores hamburguesas de Latinoamérica?

La ganadora de los Premios Hamburguer Perfeito 2026 fue hamburguesa de Pony Line, que se sirve en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.

"Tras visitar seis países y 30 restaurantes, la mejor hamburguesa que probamos en Sudamérica no fue la que tenía más ingredientes ni la que intentó reinventar lo que entendemos por hamburguesa", señaló el concurso.

Hambuerguesa Pony Line Foto: Pony Line

El segundo lugar del podio lo ocupa Orgasmic, de la hamburguesería Camacho, En Colombia. "Abundan los ingredientes, las salsas, los sabores y las texturas contrastantes, pero también hay suficiente carne y fuego para que todo funcione", resalta el ranking.

Este es el top 5 de mejores hamburguesas de Latinoamérica: