Cuáles son las 10 mejores series de televisión del siglo XXI y dónde verlas: el ranking del New York Times

En las últimas décadas, la televisión atravesó una transformación profunda. La aparición de plataformas de streaming, formatos nuevos y producciones de todas partes del mundo modificaron la manera de contar historias.

Mientras hoy el algoritmo marca la tendencia sobre "lo que hay que ver", y cada vez más usuarios pasan haciendo "zapping" entre los catálogos de las plataformas de streaming, The New York Times elaboró un listado con las 100 mejores series del siglo XXI. Se trata de una selección que reúne dramas, comedias, miniseries, realities y otras producciones que marcaron la pantalla desde el año 2000. Como para no quejarse que no hay nada para ver en el streaming.

Para confeccionar el ranking, el diario consultó a más de 500 personas vinculadas con la industria de la televisión, entre estrellas de la pantalla, críticos y profesionales de distintas áreas. El resultado incluye títulos de distintas épocas y géneros, desde producciones que se convirtieron en fenómenos internacionales hasta series más recientes.

Ranking con las 100 mejores series del siglo XXI. Foto: The New York Times.

Las diez mejores series del siglo XXI

1. Breaking Bad (2008-2013)

La serie creada por Vince Gilligan ocupa el primer puesto del listado. Protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, sigue la transformación de Walter White, un profesor de química que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar metanfetaminas junto con su exalumno Jesse Pinkman. A lo largo de cinco temporadas, la historia explora las consecuencias de sus decisiones y el progresivo cambio del protagonista. Disponible en Netflix.

2. The Wire (2002-2008)

En el segundo lugar aparece The Wire, el drama policial creado por David Simon ambientado en Baltimore. La serie aborda el funcionamiento del narcotráfico y de distintas instituciones de la ciudad, entre ellas la Policía, el sistema educativo, la política y los medios de comunicación. Su estructura integral permite mostrar el conflicto desde diferentes perspectivas y construir un retrato amplio de la vida urbana. Como dato anecdótico, un muy jovencito Michael B. Jordan trabaja en la primera temporada. Disponible en HBO Max.

3. Mad Men (2007-2015)

El tercer puesto corresponde a Mad Men, creada por Matthew Weiner. Ambientada principalmente en la década de 1960, la producción se centra en una agencia de publicidad de Nueva York y en las relaciones personales y profesionales de quienes trabajan allí. La serie combina el mundo laboral con los cambios sociales y culturales de la época, mientras sigue especialmente la vida de Don Draper. Disponible en HBO Max.

4. Succession (2018-2023)

Succession ocupa el cuarto lugar. La ficción sigue a la familia Roy, propietaria de un enorme conglomerado empresarial, y los conflictos que aparecen alrededor del control de la compañía. La historia combina drama y humor negro para mostrar las disputas de poder, las alianzas y las tensiones entre los integrantes de la familia. Disponible en HBO Max.

5. Fleabag (2016-2019)

El quinto puesto es para Fleabag, la comedia dramática creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. La serie sigue a una joven londinense mientras atraviesa problemas familiares, vínculos amorosos y situaciones cotidianas atravesadas por el duelo. Su particular forma de romper la cuarta pared y dirigirse directamente al espectador es uno de sus principales recursos narrativos. Disponible en Prime Video.

6. Game of Thrones (2011-2019)

La sexta posición es para la épica aventura basada en la saga de George R. R. Martin. Creada por David Benioff y D. B. Weiss, la serie de fantasía generó millones de fanáticos en todo el mundo que siguieron las desventuras de las distintas familias que se disputan el control del trono de hierro, y el dominio de Westeros. Disponible en HBO Max.

Imagen de la serie "Veep". Foto: Archivo.

7. Veep (2012-2019)

Creada por Armando Iannucci, esta sátira sobre la política de Estados Unidos convirtió a Julia Louis-Dreyfus en una de las grandes actrices de comedia de los últimos años. La serie, repleta de graciosos personajes, se centra en la ex senadora Selina Meyer que se convierte en vicepresidenta de Estados Unidos demostrando que no está a la altura del cargo. Disponible en HBO Max.

8. 30 Rock (2006-2013)

Liz Lemon (Tina Fey) es la guionista principal del programa de sketches TGS with Tracy Jordan, y además de escribir los chistes debe lidiar con un jefe arrogante y una estrella un tanto excéntrica mientras intenta dirigir el exitoso programa sin perder la cabeza. Disponible en Netflix.

9. Curb Your Enthusiasm (2000-2024)

Larry David es el creador, guonista, director y protagoniza esta serie de comedia donde interpreta (al menos es lo que todos esperamos) una versión exagerada de sí mismo, mostrando cómo detalles aparentemente triviales de la vida cotidiana pueden desencadenar una cadena de acontecimientos catastróficos. Disponible en HBO Max.

Larry David en "Curb Your Enthusiasm". Foto: Archivo. Foto: HBO

10. Atlanta (2016-2022)

Creada y protagonizada por Donald Glover, la serie mezcla géneros, suma música y se convirtió en uno de los títulos más destacados de los últimos años. Se centra en Earn y su primo Alfred intentan abrirse camino en el mundo a través de la escena del rap de Atlanta. En el camino, se topan con problemas sociales y económicos relacionados con la raza, las relaciones, la pobreza, el estatus y la paternidad. Disponible en Netflix y Disney+.

En el listado también aparecen títulos como la versión de The Office de Estados Unidos, Arrested Development, Girls, Friday Night Lights y Six Feet Under entre las primeras posiciones.

En el resto del listado aparecen The White Lotus, Lost, Black Mirror, Better Call Saul, Band of Brothers, Severance, The Crown, Peaky Blinders, The Bear, Squid Game, Ted Lasso, The Handmaid’s Tale y Shogun. La selección también incorpora formatos diferentes de la ficción tradicional, como Survivor, RuPaul’s Drag Race, Anthony Bourdain: Parts Unknown y Planet Earth.

La Nación/GDA